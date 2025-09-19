ไฟไหม้เมียวดีกลางดึก บ้าน-ร้านค้าวอด3หลัง ชาวเมียนมาขนของหนีจ้าละหวั่น
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 18 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านค้าขายของชำในเมืองเมียวดี หมู่ที่ 4 ถนนสายเอตาหล่า
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกับหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองเมียวดี และหน่วยกู้ภัยเอกชน เข้าไปช่วยดับเพลิงพร้อมด้วยรถดับเพลิง 7 คัน ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับไฟนั้น ชาวเมียนมาที่มีบ้านใกล้พื้นที่เกิดเหตุ ต่างหนีออกจากบ้าน และพยายามขนทรัพย์สินที่มีค่าไปด้วย แต่ไฟได้ขยายลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอีก 2 หลัง ทำให้บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหมด 3 หลัง
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ สำหรับสาเหตุนั้น รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดในที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันที่ 19 กันยายน แต่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
สำหรับเพลิงไหม้ครั้งนี้ ทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ ทหารเมียนมา ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย ว่าเป็นการก่อวินาศกรรมหรือไม่