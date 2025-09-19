เทรลเลอร์ชนเสาไฟ ทำไฟดับแนวถนนพระราม 2 กฟภ.สมุทรสาคร เปิดพื้นที่ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า
ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน วันที่ 19 กันยายน 68 เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. เนื่องจากเกิดเหตุ รถบรรทุกเทรลเลอร์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง 22 kV จำนวน 2 ต้น บริเวณซุ้มปากทางท่าฉลอม ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณที่นี้ด้วยครับ พื้นที่ไฟดับจะกระทบแนวถนนพระราม 2 ตั้งแต่ เชิงสะพานท่าจีน ซอยวัดใหญ่จอมปราสาท ด้านพระราม 2 ถึง ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
[พื้นที่ไฟดับกระทบ ปากซอย ปั๊ม PT ซอยวัดใหญ่ด้านพระราม 2 และ (แนวพระราม 2 จาก ปั๊ม PT ถึง ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จะดับประมาน 30 นาทีครับ) ส่วนอื่นดับตามกำหนดเวลาที่แจ้งครับ ]
