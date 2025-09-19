ผู้ว่าฯสระแก้ว ส่งหนังสือประท้วง ผู้ว่าราชการบันเตียเมียนเจย เรียกร้องคนกัมพูชา หยุดทำผิดกม.อธิปไตยไทย

ผวจ.สระแก้ว ส่งหนังสือประท้วง ผู้ว่าราชการบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เรียกร้อง ให้คนกัมพูชา หยุดทำผิดกฎหมายอธิปไตยไทย ห้ามนำคณะIOTเข้าเขตไทยโดยพลการ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการสระแก้ว ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ประท้วงเป็นทางการ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นมิตรของพลเรือนกัมพูชา และการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาละเลย ไม่ห้ามปราม การกระทำดังกล่าว โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 พลเรือนกัมพูชา ได้เข้ามาในเขตแดนไทย พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง จ.สระแก้ว อยู่นอกเขตพิพาท และเป็นอธิปไตยของไทย อย่างชัดเจน โดยได้พยายามรื้อถอนรั้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยวาง ป้องกันตัวเอง พร้อมใช้ไม้เป็นอาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย พร้อมลักทรัพย์สินทางราชการไทย ทั้งนี้ มีทหารกัมพูชา อยู่ในพื้นที่ แต่ไม่ห้ามปราม พลเรือนของตนเอง
2.เหตุการณ์17 กันยายน 2568 พลเรือนกัมพูชาจำนวนสองร้อยคน บุกรุกเข้ามาพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว รื้อถอน รั้วลวดหนามของฝ่ายไทย พร้อมใช้ไม้ ท่อนเหล็ก ก้อนหิน ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยที่เข้าไปห้ามปราม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไทยได้รับบาดเจ็บหลายราย ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ ป้องกันตัวเองตามความเหมาะสม แม้ได้แจ้งให้ทหารกัมพูชา เข้าห้ามปรามประชาชนของตัวเองแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ
3. การกระทำของผู้ว่าราชการบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย และคณะผู้สังเกตการณ์(IOT)ด้านกัมพูชา เข้าพื้นที่อธิปไตยของไทย ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ฝ่ายไทยได้รับทราบ การกระทำดังกล่าว เราเป็นการละเมิดเงื่อนไข การปฏิบัติคณะIOT ซึ่งกำหนดชัดเจนว่า แต่ละฝ่ายต้องไม่เข้าสู่ดินแดนของประเทศคู่กรณี อีกทั้งยังมีการแทรกแซง ปัญหาชายแดนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกลไก คณะกรรมาธิการ เขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา(GBC)
จังหวัดสระแก้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างไร้แรง ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาของไทย การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง กลไกทวิภาคี ละเมิดวัตถุประสงค์ IOTจังหวัดสระแก้วจึงขอเรียกร้องให้กัมพูชา ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมาย ของพลเรือนกัมพูชา ในดินแดนไทยทันที
2. ให้ทหาร กัมพูชา( ภูมิภาคทหารที่5) ควบคุมพลเรือนของตน ไม่ให้ละเมิดกฎหมายไทย
3. งดเว้นการส่งเจ้าหน้าที่หรือคณะIOT เข้ามาในดินแดนไทยโดยพลการ
4. ความรู้รบกลไก JBC และกลไก คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา(GBC) ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน
ทั้งนี้จังหวัดสระแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนไทย ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยังคงยืนยันถึงเจตนารมณ์ ที่จะธำรงรักษาสันติ เสถียรภาพ และ ความเป็นเอกภาพของอาเซียน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวบริเวณพื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว จากตรวจสอบพบความเคลื่อนไหว ประชาชน และมวลชน จำนวนประมาณ 150 คน ยังทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และพบพื้นที่โดยรอบ ทางกัมพูชา ได้ก่อสร้างเพิงที่พักพิงเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างการสร้าง) จำนวนหลายจุด เป็นการร่วมมือกับทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้าง