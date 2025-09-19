ตร.ภาค5 บุกทลาย แก๊งบัวดำ จับ 15เมียนมา ไล่ล่าอริฟันสาว17 แขนขาดกลางเมือง เชียงใหม่

ตร.ภาค5 บุกทลาย แก๊งบัวดำ รวบ 15 เมียนมา ไล่ล่าอริฟันสาว17 แขนขาดกลางเมือง เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 68 พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมชุดสืบสวนภาค 5 แถลงจับกุมนายจาย อ้าย หม่อง หรือเอ็ม (Mr.Sai Aik Maung) อายุ 25 ปี และกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมา อีก 14 คน อายุตั้งแต่ 14-31 ปี ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา และเป็นแก๊งที่ร่วมกันตั้งขึ้นมาชื่อแก๊งบัวดำ
สืบเนื่องจากกลางดึกคืนวันที่ 17 ก.ย.68 เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถไปตามตัวเมืองเชียงใหม่ และพบเห็นวัยรุ่นคนไทยก็รุมทำร้ายเหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ติดกับร้านเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ถนนสายสันกำแพง (สายเก่า) ช่วงเส้นหนองประทีปไปแยกบวกครก ทำให้มีหญิงสาววัยรุ่นเยาวชน อายุประมาณ 14 ปี ถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณข้อแขนซ้ายจนขาดกระเด็น และมีวัยรุ่นชายเจ็บอีกสองราย จึงลงพื้นที่ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานจับกุมดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า นำสมาชิกแก๊งรวมกลุ่มกันตอนกลางคืน ออกตามล่ากลุ่มคู่อริคนไทยที่เคยมีเรื่องกัน กระทั่งวันเกิดเหตุไปเจอกลุ่มผู้บาดเจ็บนึกว่าเป็นอริเพราะหน้าตาคล้ายกัน จึงคว้ามีดมาไล่ฟัน โดยไม่รู้คนที่ถูกฟันแขนขาดเป็นผู้หญิง จึงพากันหลบหนีกระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส, สมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด (ทำร้ายร่างกายสาหัส) ร่วมกันพาอาวุธ (มีสปาต้า) ไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควร ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 กล่าวว่า คดีนี้ยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีที่เป็นคนใช้มีดฟันอีกหนึ่งคน ทางเราพอรู้ว่าหลบหนีไปที่ไหน กำลังจัดกำลังไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ชุดสืบสวนภาค 5 จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว “ไล่ล่าทรชนคนอันธพาล” ออกตรวจ กวดขัน จับกุม กลุ่มแก๊งวัยรุ่นที่รวมตัว มั่วสุม ก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไป