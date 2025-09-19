กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ผวาน้ำป่าดงระแนง ท่วมบ่อกุ้ง เร่งเก็บผลผลิตก่อนเสียหาย

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่อยู่ในโซนเสี่ยงจากน้ำป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดมแรงงานเร่งจับกุ้งก้ามกรามจำหน่าย และอพยพกุ้งขึ้นที่สูง หวั่นฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมบ่อกุ้งได้รับความเสียหาย ระบุเคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลทะลักลงมาและท่วมใหญ่มาแล้ว 3 ครั้ง ขณะที่ปีนี้พบว่า ได้เกิดมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมาแล้ว 2 ครั้ง บ่อกุ้งได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกชุกในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลในเขต อ.ยางตลาด และ อ.ห้วยเม็ก ได้เกิดมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมายังพื้นที่ตอนล่างน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ของเกษตรกรบ้านตูมหมู่ 4 และหมู่ 19 ได้รับผลกระทบและเสียหายจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากในฤดูฝนทุกปี
ทั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจากผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกว่า 6 หมื่นไร่ ได้ถูกบุกรุกและกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงต้องเร่งจับกุ้งจำหน่าย และบางรายขนย้ายกุ้งไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ก่อนที่จะได้รับความเสียหายบ่อกุ้งถูกกระแสน้ำกัดเซาะพัดขาด และกุ้งหายไปกับสายน้ำป่า โดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมาก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ่อกุ้งหลายราย ซึ่งชาวบ้านได้ถ่ายคลิปไว้อีกด้วย
นายสุริยา ภูนาสอน อายุ 39 ปี หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า บ่อเลี้ยงกุ้งของตนและเพื่อนเกษตรกรหลายราย อยู่ใกล้ทิศทางที่น้ำป่าไหลลงมาจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ต.เขาพระนอน และ ต.คลองขาม ที่อยู่ด้านบน โดยพบว่าในฤดูฝนน้ำป่าเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีเพราะผืนป่าถูกทำลาย ทั้งนี้เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ 3 ครั้ง เมื่อปี 2558-2559 และปี2564 ส่งผลให้เส้นทางจราจร สะพานข้ามคลองชลประทาน และบ่อเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ในฤดูฝนปีนี้ได้เกิดน้ำป่าแล้ว 2 รอบ รอบที่รุนแรงที่สุดเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน ทำให้บ่อกุ้งของเพื่อนเกษตรกรเสียหายหลายบ่อ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่ประมง
ด้านนายอาทิตย์ ภูบุญเติม อายุ 55 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านตูม กล่าวว่า บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของตนจำนวน 4 บ่อ อยู่ในจุดเสี่ยงอันตรายและได้รับความเสียหายมากที่สุด เพราะอยู่ติดกับคลองส่งน้ำและถนนเข้าหมู่บ้าน หากเกิดฝนตกหนัก ก็จะมีกระแสน้ำป่าไหลเชี่ยวลงมาอย่างรวดเร็ว จากถนนก็จะมีสภาพเหมือนคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ น้ำป่าก็จะไหลบ่ากัดเซาะถนน และเข้าท่วมบ่อกุ้งอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีทางป้องกันได้เลย เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลาก จึงได้ระดมแรงงานมาช่วยจับกุ้งจำหน่าย และอพยพกุ้งที่กำลังอนุบาล ตัวขนาดเล็ก ไปอยู่ในบ่อที่อยู่พื้นที่สูงและห่างทางสัญจรของน้ำป่า
อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เป็นปัญหาซ้ำซาก เนื่องจากผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงถูกบุกรุกและทำลายดังกล่าว จึงอยากเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง กรมป่าไม้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามใหญ่โต ถึงขนาดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ่อกุ้งทั้งหมด และท่วมหมู่บ้านในอนาคต