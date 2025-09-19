ฝนถล่มเพชรบูรณ์ น้ำป่า–ดินสไลด์ บ้านเรือนถูกน้ำท่วม ถนนพังทรุด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง เมื่อคืนวันที่ 18 กันยายน ได้สร้างความเสียหายให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่มสไลด์ทับถนน อาทิ ที่อ.หล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียง หลังมีฝนตกหนักยาวนาน จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำ ห้วย และคลองต่างๆ เพิ่มสูงจนเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรของชาวบ้านในหมู่ 7 ตำบลตาดกลอยกว่า 30 หลังคาเรือน
แม้ปัจจุบันระดับน้ำในห้วยน้ำเลาจะเริ่มลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระดับปานกลางและน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สะพานบ้านท่าไฮหย่อง ต.ศิลาอ.หล่มเก่า อยู่ที่ 7.02 เมตร เหลือเพียง 1.82 เมตรจะล้นตลิ่ง เช่นเดียวกับน้ำในลำน้ำพุงและลำน้ำสาขาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ส่วน อ.หล่มสัก เวลา 06.30 น. หลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์บนถนนทางหลวงหมายเลข 12 สายหล่มสัก–ชุมแพ ช่วงเลยหสะพานห้วยตองประมาณ 1 กิโลเมตร ดินและหินจำนวนมากถล่มลงมาปิดเส้นทางทั้งสองช่องจราจร ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้จัดเครื่องจักรเข้าดำเนินการเปิดทางแล้ว กระทั่ง 08.20 น. ทางเจ้าหน้าที่ฯ จึงสามารถเปิดการจราจรได้ 1 ช่องทาง รถเดินทางเดียว
ขณะเดียวกันที่ อ.เชียรบุรี ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกัน โดยเมื่อช่วงเวลา 02.00 น. ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือน 6 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วม ถนน 2 สายถูกตัดขาดจากน้ำท่วมขัง และอีก 1 สายได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถใช้งานได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจและเตรียมการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
นายศรันยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักรกลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านติดริมน้ำและแม่น้ำป่าสักให้ยกของขึ้นที่สูง และติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด