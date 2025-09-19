คนเชียงใหม่ 94% เสนอ ‘เชียงใหม่’ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก รอ UNESCO ตอบ 15 พ.ย.นี้

เชียงใหม่ เสนอยูเนสโก ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 15 พฤศจิกายน ‘ส.ว.ก๊อง’ มั่นใจครบ 730 ปี ได้เป็นมรดกโลก
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมรับฟังรายละเอียดการนำเสนอ อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนาสู่มรดกโลก และชี้แจงความคืบหน้าเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจ จากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)
มี นายสมชาติ วัฒนากล้า นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล รองนายก อบจ. เชียงใหม่ พร้อมคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ เอกชน การศึกษา เจ้านายฝ่ายเหนือ รวมถึงเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมจำนวนมาก โดยชาวเชียงใหม่เห็นชอบขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 94 % ไม่เห็นด้วย 4 % จากนั้นนายพิชัย ได้มอบเงินสนับสนุนแก่คณะทำงานดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังข้อมูล
จากสมาคมอีโคโมส (ICOMOS) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ มีสาระสำคัญประชุม คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ซึ่งเข้ามาตรวจสอบแหล่งอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่จริง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิ ภาพสูงสุดในการผลักดันให้เชียง ใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคต ซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารภาษาไทย และอังกฤษ จำนวน 9 บท รวม 359 หน้า โดยมีบทคัดย่อ นำเสนอเบื้องต้นเพียง 2 หน้าเท่านั้น
นายพิชัย กล่าวว่า อบจ. ร่วมกับ อาจารย์บวรเวท รุ่งรุจี ประธานคณะทำงานเริ่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแแหล่งมรดกทางวัฒน ธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก เพื่อชี้แจงให้ชาวเชียงใหม่ ว่าการทำงานเรื่องเชียงใหม่เป็นมรดกโลกได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งคณะทำงานได้ส่งผลศึกษาไปยังคณะอนุกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา และส่งผลศึกษา ข้อมูลไปยังยูเนสโกแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอยูเนสโก ตอบกลับมา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เพื่อตอบว่าเอกสารที่นำเสนอไปนั้น ขาดตรงไหน ต้องแก้ไขจุดไหน หรือเพิ่มเติมอย่างไร
“มั่นใจในการดำเนินการเรื่องเชียงใหม่สู่มรดกโลก เพราะประธานคณะทำงานของเราประสบการณ์ในการทำเรื่องมรดกโลกมาก่อนในการขึ้นทะเบียนศรีเทพ และภูพระบาท ทั้ง 2 แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาก่อนหน้าแล้วจึงมีความมั่นใจว่า เชียงใหม่ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกได้” นายพิชัย กล่าว
นายพิชัย กล่าวอีกว่า เราหวังเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเป็นอย่างมาก อยากให้ชาวเชียงใหม่ทุกคน มีส่วนร่วมมาช่วยกัน เพราะเป็นเรื่องใหญ่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งเชียงใหม่มีครบ730 ปี ในปี 2569 หรือ 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้กรอบของเวลา เมื่อเอกสารถึงยูเนสโกแล้ว ยูเนสโกต้องตอบกลับมาภาย
ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ หากให้แก้ไขเอกสาร และเพิ่มเติมต้องดำเนินการตามกรอบเวลาดังกล่าว
จากนั้นคณะกรรมการยูเนสโก จะมาตรวจสถานที่อีกครั้ง คาดในช่วงกรกฎาคม- สิงหาคม 2569 ต่อไป