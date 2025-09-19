พ่อเลี้ยงหื่นมองตัว หลังบุกห้องหวังขืนใจ ลูกโวยวายถูกแทงสาหัส อ้างเมาขาดสติ-ไม่รู้ตัวทำอะไรลงไป
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีสะเทือนใจทั้งจังหวัด กรณี นายศักดา หรือ “จ่อย” อายุ 48 ปี พ่อเลี้ยงหื่น ก่อเหตุพยายามล่วงละเมิดทางเพศ น.ส.อรุณวรรณ หรือ “น้องมายด์” อายุ 19 ปี ลูกเลี้ยง ขณะนอนหลับในบ้านพัก ม.10 บ้านโพนค้อ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม เมื่อผู้เสียหายดิ้นรนขัดขืน กลับถูก นายศักดา ใช้มีดกระหน่ำแทงทั่วร่าง แผลลึกทะลุปอด จนเลือดอาบเต็มห้อง เด็กสาวร้องกรี๊ดลั่นขอความช่วยเหลือ นางบัวเลย อายุ 46 ปี ผู้เป็นแม่ วิ่งมาเปิดประตู พบภาพสยองลูกสาวจมกองเลือดต่อหน้า ขณะที่นายศักดา ฉวยจังหวะปีนหน้าต่างหนีหายไปในความมืด เหลือเพียงผ้าขาวม้าคลุมกาย ทีมกู้ชีพเร่งนำส่ง รพ.นครพนม แพทย์ต้องผ่าตัดด่วน ล่าสุดยังอยู่ห้องไอซียู อาการสาหัสนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าล่าสุด ว่า นายไพฑูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านดอนแดง ต.คำเตย พร้อม นายบวร อายุ 70 ปี พ่อนายศักดา และญาติพี่น้องกว่า 10 คน นำตัวผู้ต้องหา (นายศักดา) มามอบกับตำรวจ สภ.เมืองนครพนม
นายศักดา สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ ใส่หมวกแก๊ปปิดหน้า น้ำตาร่วงร่ำไห้ต่อหน้าผู้สื่อข่าว อ้างคำเดิมว่า เมาจนขาดสติ ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
นางบัวเลย ผู้เป็นแม่น้องมายด์ กล่าวทั้งน้ำตาว่า หากได้เจอหน้าจะถามคำเดียว “ทำไปได้อย่างใด” เพราะที่ผ่านมา แม้น้องมายด์จะเป็นเพียงลูกเลี้ยง แต่ก็รักและเอาใจใส่พ่อเลี้ยงเสมอ ซื้อรองเท้าให้ เก็บอาหารอร่อย ๆ ไว้ให้ เวลาล้มป่วยก็พาไปหาหมอ แต่สุดท้ายกลับตอบแทนด้วยเลือดและน้ำตาของลูกสาว
ด้านนายบวร พ่อของผู้ต้องหา เผยว่า ไม่เคยรู้ว่าลูกชายจะก่อเหตุอำมหิตเช่นนี้ พอทราบเรื่องก็แทบช็อก แต่เมื่อเห็นลูกยอมมอบตัวก็รู้สึกโล่งใจบ้าง อย่างน้อยก็ยังสำนึกผิด ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ตำรวจและกฎหมาย
แพทย์เปิดเผยอาการ “น้องมายด์” ยังคงน่าเป็นห่วง ปอดโดนมีดแทงเสี่ยงติดเชื้อทั่วร่างบาดแผลนับสิบ ถูกพันแผลแน่นหนา กินอาหารได้เพียงเล็กน้อย ที่สะเทือนใจคือ เธอกระซิบกับแม่ด้วยเสียงสั่นว่า “อยากตาย” ทำเอาผู้เป็นแม่ต้องโอบกอดปลอบใจ ขอให้สู้ต่อเพื่อกลับไปเรียนต่อในวิทยาลัยพยาบาลฯ