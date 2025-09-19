น่านยกระดับรถโดยสารประจำทาง สร้างความปลอดภัย มั่นใจ ประชาชนและนักท่องเที่ยว นำร่อง “โครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางที่ปลอดภัยใส่ใจผู้เดินทาง” เพื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่านมีปริมาณยานพาหนะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางถนน โครงการนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย สะดวกสบาย โดยดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเดินรถหมวด 1 และหมวด 4 ที่เน้นรับส่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ พิพิธพันธ์สถานแห่งชาติน่าน วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น วัดกู่คำ และวัดสวนตาล นอกจากการปรับปรุงบริการเดินรถแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดปัญหาการจราจร ลดการใช้รถส่วนบุคคล และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนถนน โดยเฉพาะในเส้นทางที่ลาดชันหรือไม่คุ้นเคย ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจขับขี่ด้วยตนเองอย่างไม่ปลอดภัย
นางสาวรัชนี ศรีชัยตัน ขนส่งจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ คนขับมีความชำนาญเส้นทาง และการออกแบบลวดลายบนรถที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างทั้งความปลอดภัย ความมั่นใจ และความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางอย่างปลอดภัย เพิ่มทางเลือกการเดินทางที่มีคุณภาพ รองรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัด กรมการขนส่งทางบกเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยลดความแออัดของการจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดน่านให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นสื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง “ถนนปลอดภัย ผู้ขับขี่มีวินัย และสังคมไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน” ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน