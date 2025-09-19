ผู้ว่าโคราช สั่งการด่วน 12 อำเภอ รับมือ ท่วมเฉียบพลัน พร่องน้ำในอ่าง-แก้มลิงออก รับน้ำก้อนใหม่

ผู้ว่าโคราช ย้ำ 12 อำเภอพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 18-24 ก.ย.นี้ พร้อมพร่องน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำ-แก้มลิงออก เตรียมรับน้ำก้อนใหม่ และตรวจสอบเส้นทางน้ำอย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
นครราชสีมา– วันที่ 19 กันยายน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เร่งประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนประชาชนชาวโคราช ให้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ ไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2568 หลังจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มีประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 18 – 24 กันยายน 2568 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ 18 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ จ.นครราชสีมา ก็เป็น 1 ใน 18 จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวัง ทาง จ.นครราชสีมา
โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จึงทำหนังสือด่วนที่สุดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นายอำเภอ และ ผู้บริหารท้องถิ่นใน 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูแลให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
รวมทั้ง เตรียมแผนรับมือไว้ด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จนอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในเขตชุมชน โดยเฉพาะ 12 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว สูงเนิน โนนสูง ครบุรี ปักธงชัย หนองบุญมาก โชคชัย จักราช พิมาย ชุมพวง และ อ.โนนแดง
ให้แจ้งเตือนในทุกช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติ ได้รับทราบ เพ่อเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หรือเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึง ให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดด้วย ซึ่งมีอยู่ 9 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 80 % ของความจุอ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ลำเชียงสา และอ่างฯ บ้านสันกำแพง ที่ อ.วังน้ำเขียว , อ่างฯ ทับรั้ง ที่ อ.เทพารักษ์ ,อ่างฯ ลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด , อ่างฯ ลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย , อ่างฯ หนองกก อ.พระทองคำ , อ่างฯ หวยสะกาด อ.พิมาย , อ่างฯ ลำฉมวก อ.ห้วยแถลง และอ่างฯ ห้วยหิน ที่ อ.เสิงสาง ให้พร่องระบายน้ำออกในอัตราที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งเกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ และเป็นการเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาสมทบด้วย
ซึ่งนายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ในภาพรวม ว่า ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม เพราะฝนตกค่อนข้างกระจายครอบคลุมทุกอำเภอ จะมีบางพื้นที่ที่ฝนตกแช่เป็นเวลานาน ซึ่งลุ่มน้ำที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้ คือ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ที่ อ.ด่านขุนทด เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำฝนที่จะตกลงมาใหม่
โดยปล่อยระบายผ่านไปทาง ต.กำปัง อ.โนนไทย , อ.ขามสะแกแสง อ.โนนสูง ให้ไหลไปลง และจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวันก่อน ก็พบว่า ระดับน้ำในลำเชียงไกรยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ แต่ปัญหาที่ตรวจพบคือ มีเศษสวะ วัชพืชค่อนข้างมาก ลอยตามกระแสน้ำไปติดตามคอสะพานและจุดคอขวดต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ส่งเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ไปช่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชออกจากลำน้ำ รวมทั้ง ช่วยเฝ้าระวังตลอดลุ่มน้ำ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ไม่ให้การระบายน้ำติดขัดหรือสะดุด จนมวลน้ำเอ่อล้นไปท่วมพื้นที่การเกษตรหรือชุมชนสองฝั่งลุ่มน้ำ
นายกฤษฏิ์ กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.พิมาย พบว่า ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมหลายจุด แต่ไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมา และยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากนัก ในขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงลำมูล ผ่านเข้าสู่ อ.พิมาย เมื่อดูข้อมูลอุทกศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำ พบว่า ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง ยังไม่เอ่อท่วมหรือส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่สองฝั่งลุ่มน้ำ ซึ่งมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ ต.รังกาใหญ่ ที่เคยน้ำท่วมหนักจนผิวถนนลาดยาง สายพิมาย-ชุมพวง บริเวณหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 หลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆ เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา