ระทึก กระบะส่งพัสดุ ถูกเก๋งประกบยิง 15 นัด รอดหวุดหวิด คาดแค้นถูกขับปาดหน้า
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ เพจเจ๊ม้อย V+ ได้โพสต์คลิปภายในรถกระบะคันหนึ่งพร้อมระบุว่า “อุกอาจมาก! กระบะโดนไล่ยิงกลางถนน โดยไม่สนรถคันอื่นที่สัญจรไปมา #บุรีรัมย์หนองกี่ สรุปคร่าว ๆ ว่า กระบะขับแช่ขวาที่ความเร็ว100-110 แต่มีรถเก๋งวิ่งเร็วกว่า ก็กระพริบไฟให้หลบแต่กระบะคิดว่าให้แซงซ้ายไปเพราะซ้ายยังว่าง รถเก๋งจึงมีการเปิดไฟสูงไล่หลังกันมาเรื่อย ๆ กระบะจึงยอมหลบให้แล้วเปิดไฟสูงไล่หลังแทน ทำให้รถเก๋งที่หลบทางซ้าย ทำการบรรจุกระสุนกดไล่หลัง 2 รอบ รวม 15 นัด ทางด้านคนขับและคนนั่งข้างปลอดภัย ตอนนี้ก็พอทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว ยืนยันไม่เคยรู้จักมาก่อน”
ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น.ที่เกิดเหตุบริเวณ ถนนเส้น 24 สายโชคชัย – เดชอุดม ขาเข้าตัวอ.หนองกี่ กม.ที่ 82-84 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
นายหนึ่ง นาวาทอง อายุ 29 ปี ชาวจ.สมุทรปราการ ได้มาพบพนักงานสอบสวน สภ.หนองกี่ แล้วแจ้งว่า ขณะขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ลักษณะแต่งซิ่งท้ายกระบะดัดแปลงเป็นตู้ทึบสำหรับส่งพัสดุ ขับมาตามถนนสาย 24 ก่อนเข้าเขตอำเภอหนองกี่ ได้ถูกคนร้ายขับขี่รถเก๋งไล่ติดตามและใช้อาวุธปืนยิงถูกบริเวณตู้ทึบด้านท้าย รถ
ต่อมาตำรวจได้ให้ผู้เสียหายนำไปตรวจที่เกิดเหตุจุดที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง พบว่าที่เกิดเหตุอยู่บริเวณ ถนนสาย 24 (ขาขึ้น) กม.ที่ 82-84 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบและอำนาจสอบสวนของ สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา พนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจที่เกิดเหตุ ถ่ายภาพ ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน จำนวน 4 ปลอก จึงตรวจเก็บไว้เป็นพยานหลักฐาน และได้ทำหนังสือแจ้งพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรวจร่องรอยความเสียหายและเก็บวัตถุพยานรถคันเกิดเหตุไว้
จากนั้นได้สอบสวนปากคำผู้เสียหายไว้ ได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าที่เกิดเหตุอยู่ในเขตอำนาจสอบสวนของ สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา และได้แจ้งให้เดินทางไปร้องทุกข์ที่ สภ.หนองบุญมาก ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองกี่ จะได้รีบดำเนินการส่งคำให้การและพยานหลักฐานทั้งหมด ไปยัง สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เพื่อทำการสอบสวนต่อไป
เบื้องต้น ตำรวจทราบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวที่ก่อเหตุเป็นยี่ห้อมาสด้า สีเทา และทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว จึงอยากฝากถึงเจ้าของรถเก๋งคันดังกล่าวให้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
จากการสอบสวนนายหนึ่ง เล่าว่า ตนรับพัสดุจากสมุทรปราการ แล้วตระเวนส่งไปในหลายจังหวัดในภาคอีสาน รถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับรถปาดกันไปมาตั้งแต่ทางต่างระดับสีคิ้ว จนมาถึงที่เกิดเหตุ ระยะทางกว่า 30 กม. กระทั่งมาถูกถล่มยิงดังกล่าว
