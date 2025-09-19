สลด นักเรียน ม.2 เล่นฝายน้ำล้น น้ำพัดจมดับต่อหน้าเพื่อน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.นิยม ท่วมไธสง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ. บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ บุรีรัมย์ รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกขาม ม.11 ต.บ้านด่าน ว่ามีเด็กนักเรียนจมน้ำคาดว่าน่าจะเสียชีวิต จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบ้านด่าน และชุดประดาน้ำกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นฝายน้ำล้นบ้านโคกขาม หมู่ที่ 11 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร ซึ่งมีระดับน้ำค่อนข้างลึกเกือบ 4 เมตรและกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งคืน พบชาวบ้านยืนรอดูเหตุการณ์อยู่ทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลางมหาประมาณ 20 นาที จึงพบศพ ด.ช.ชัยวัฒน์ สัตตารัมย์ อายุ 14 ปี เด็กนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัว อ.เมืองบุรีรัมย์
จากการสอบถาม ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี เพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่าว่าชวนกันมาเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้น 4 คน โดยซ้อนรถจักรยานยนต์กันมาจากตัวอ.เมืองบุรีรัมย์ โดยช่วงแรกตนเองลงไปเล่นน้ำก่อนบนขอบฝายน้ำล้นซึ่งไม่ลึกมาก แต่คนตายอยากจะเล่นน้ำด้วย ตนเองจึงร้องห้ามไปว่าว่ายน้ำไม่เป็นห้ามลงมาเล่น แต่คนตายไม่ฟังถอดเสื้อแล้วกระโดดลงน้ำตามมา และจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนทั้ง 3 คน ด้วยความตกใจจึงได้รีบขี่รถจักรยานยนต์ไปตามชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านให้มาช่วยเหลือ
นางไก่ (นามสมมุติ) ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่ารู้สึกสงสารเด็กที่มาจมน้ำเสียชีวิต โดยฝายน้ำล้นนี้ถือว่าเป็นรายที่ 2 ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ