ตร.ตามจับ 4 คนร้ายชาวอังกฤษ ปล้นนาฬิกาหรูทนายชาวอเมริกัน เจ้าตัวแนะคุมเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยว
วันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายเช่ารถขับไล่ชนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน อายุ 40 ปี อาชีพทนายความ ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน ทางไปหาดลายัน ซอย 7 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และชิงนาฬิกาหรู มูลค่า 2.3 ล้านบาท เหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่ 18 กันยายน และล่าสุดนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลาง และคณะประสานความคืบหน้าคดีนี้กับสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จนทราบข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมด และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวกลุ่มคนร้ายเป็นชาวอังกฤษได้แล้วที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่ง บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เมื่อคืนวันที่ 18 กันยายน ที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่กลุ่มคนร้ายลงมือก่อเหตุ โดยมีจำนวน 4 คน ประกอบไปด้วยนาย HUSSAIN อายุ 26 ปี นาย MIR อายุ 25 ปี นาย YANNE อายุ 25 ปี และนาย MALIQUE KAI อายุ 27 ปี
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยึดของกลางเป็นรถยนต์เช่าจำนวน 3 คัน ที่ใช้สำหรับการนำมาร่วมก่อเหตุ และพบปืนพกสั้นบีบีกัน ดัดแปลงจำนวน 2 กระบอก พร้อมลูกกระสุนจำนวนหนึ่ง และนาฬิกายี่ห้อ PK watch swiss ของผู้เสียหายจำนวน 1 เรือน มูลค่าประมาณ 2.3 ล้านบาท
ทั้งนี้นี้ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลางและคณะพบกับผู้เสียหายที่มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล และนายอำเภอถลางกล่าวให้กำลังใจ และให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ทุกคนที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ผู้เสียหาย กล่าวก่อนที่จะให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนมีอาชีพเป็นทนายความ จึงเข้าใจพฤติกรรมของอาชญากรเป็นอย่างดี และเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ มีประสบการณ์ก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อนอย่างแน่นอน และครั้งนี้กลุ่มคนร้ายวางแผนและเฝ้าติดตามตนมา ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือเป็นช่วงนักท่องเที่ยวน้อย แล้วลงมืออย่างอุกอาจ โดยใช้รถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของตนทำให้ล้มลงก่อนใช้มีดและปืนข่มขู่เพื่อชิงทรัพย์ เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงราวกับในภาพยนตร์ จนไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้น ไม่กระทบต่อความเชื่อมั่น เพราะตนยังมั่นใจว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะหลังจากเกิดเหตุยังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็สามารถจับกุมได้ทั้งแก๊ง ที่มีความแตกต่างกับหลายประเทศในยุโรปที่กว่าจะติดตามจับกุมคนร้ายได้อาจใช้เวลาหลายเดือน หรืออาจไม่พบตัวคนร้ายเลย จึงขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ตที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ผู้เสียหาย ยังได้เสนอแนะต่อรัฐบาลไทยว่า ควรพิจารณามาตรการตรวจสอบประวัติ หรือตรวจคัดกรองบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรืออเมริกา หรือประเทศใดๆก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้อาชญากรแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ และต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าทางการไทยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุและในฐานะที่เดินทางมาเยือนไทยมากกว่า 60 ครั้ง จึงถือว่าไทยเป็นบ้านหลังที่สอง เหตุการณ์นี้ไม่ทำให้ความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยเปลี่ยนไป แต่กลับประทับใจในความเป็นมืออาชีพและการตอบสนองอย่างทันท่วงทีของเจ้าหน้าที่ไทยมากยิ่งขึ้น