หนุ่มช่างซ่อม ขับเก๋งมากับเพื่อน 4 คน เมาแอ๋ทั้งคัน ซิ่งข้ามเลนพุ่งประสานงากระบะหวิดดับหมู่
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 19 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.นาแก จ.นครพนม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาแก ประสานงานกับ ทีมกู้ชีพ 1669 โรงพยาบาลอำเภอนาแก ทีมกู้ชีพศรีคุณเทศบาลตำบลนาแก สมาคมกู้ภัยกตัญญูนาแก และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถเก๋งโตโยต้า ชนประสานงา กับรถยนต์ กระบะโตโยต้า บริเวณถนน นาแก – สกลนคร เยื้องสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.นาแก
โดยที่เกิดเหตุ ภายในรถยนต์เก๋ง มีผู้บาดเจ็บ คือคนขับ เป็นชาย อายุ 50 ปี อาชีพช่างซ่อม บาดเจ็บติดภายในรถ พร้อมเพื่อนนั่งมาในรถ รวมคนขับทั้งหมด 4 คน แต่คนขับ กับผู้โดยสารนั่งหน้า บาดเจ็บติดภายในรถเก๋ง ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือ ในสภาพอาการเมาสุราอย่างหนัก เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งไปรักษา ที่โรงพยาบาลอำเภอนาแก นอกจากนี้ยังมีชายอีกคน อายุ 35 ปี ที่นั่งมาในรถเก๋ง บาดเจ็บเล็กน้อย เลือดกลบปาก เจ้าหน้าที่สอบถามพูดจาวกวน เนื่องจากมีอาการเมาสุราอย่างหนัก
ส่วนรถยนต์กระบะ มีผู้บาดเจ็บ รวม 5 คน ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอนาแก เบื้องต้นอาการปลอดภัย ตรวจสอบยังพบ ภาพจากวงจรปิด ก่อนเกิดเหตุรถเก๋ง คันดังกล่าว ขับมาด้วยความเร็ว มุ่งหน้ามาจากเขตเทศบาลตำบลนาแก ไปยัง จ.สกลนคร จนกระทั่งถึงที่เกิดเหตุ เสียหลักข้ามเลน คาดว่า เกิดจากคนขับเมาขาดสติ พุ่งชนประสานงา กับกระบะ โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจสอบเก็บหลักฐาน เบื้องต้น แจ้งข้อหาคนขับรถเก๋ง เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ พร้อมฝากเตือนประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน เมาห้ามขับ เพราะเป็นต้นเหตุเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิต และสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อร่วมทาง