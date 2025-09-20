หนุ่มอินเดียพลัดตกชั้น 5 โรงแรมดังพัทยา ร่างกระแทกหลังคาร้านอาหาร ดับสลด
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 กันยายน ร.ต.ท.ภูผา โฮงยากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุมีบุคคลพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิต ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ ริมถนนทัพยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ก่อนนำกำลังตำรวจพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่างชายชาวต่างชาติ ทราบชื่อภายหลังคือ MR.GANESAN PERUMAL อายุ 42 ปี สัญชาติอินเดีย ตกจากห้องพักชั้น 5 หมายเลข 511 ศีรษะปักทะลุหลังคาร้านอาหารด้านล่างเสียชีวิตทันทีในสภาพสยดสยอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการนำร่างออกมา
ตรวจสอบภายในห้องพัก ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นทรัพย์สิน แต่พบร่องรอยพยายามผูกคอด้วยผ้าขนหนูภายในห้องน้ำ โดยใช้ราวตากผ้าแต่ราวหลุด จึงคาดว่าผู้ตายเปลี่ยนวิธีด้วยการกระโดดลงจากระเบียงจนเสียชีวิต
นายเรย์ อายุ 40 ปี (เบลอหน้า) เล่าว่า ขณะลูกค้านั่งรับประทานอาหาร ได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันบนอาคาร ก่อนมีเสียงร่างกระแทกหลังคาอย่างแรง ตามด้วยเลือดหยดลงมา ทำให้ลูกค้าและพนักงานแตกตื่น เมื่อขึ้นไปตรวจสอบจึงพบร่างผู้เสียชีวิตติดคาอยู่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคลื่อนย้ายศพส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตต่อไป