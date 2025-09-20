คนร้ายขี่จยย.พ่วงข้าง จอดข้างป้อมตร.ทางหลวง ก่อนบึ้มทำสถานที่ราชการ-บ้านเรือนเสียหายหลายหลัง
เมื่อเวลา 23.50 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดป้อมตำรวจทางหลวงบ้านกะลาพอ ม.1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งประสานให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าป้อมตำรวจทางหลวงได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นพื้นที่ทันที
หลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวคนร้าย พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิด จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้ พบว่า คนร้ายจำนวน 2 คน แบ่งหน้าที่กันทำงาน โดยคนร้ายคนแรกขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง บรรทุกระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาด นำรถมาจอดไว้บริเวณด้านหน้าของป้อม หลังจากนั้น คนร้ายอีกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ก่อนที่จะหลบหนีไป หลังจากนั้นไม่นานระเบิดก็ทำงาน แรงระเบิดทำให้ป้อมเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่โชคดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ในวันนี้ (วันที่ 20 ก.ย.68 ) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บพยานหลักฐาน และตรวจสอบความเสียหาย จากการตรวจสอบพบว่า แรงระเบิดทำให้อาคารของป้อมตำรวจทางหลวง พังราบ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนั้นพบรถยนต์ของตำรวจทางหลวง ซึ่งจอดอยู่ภายในป้อมได้รับความเสียหาย 2 คัน
นอกจากนี้ แรงระเบิดยังส่งผลให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนและสถานที่ราชการ รวมถึงรถยนต์ ซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่พบว่ามีกระจกแตกอาคารได้รับความเสียหายหลายหลัง นอกจานี้ทางเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ซึ่งใช้ประกอบเป็นระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าคนร้ายหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อหวังสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้