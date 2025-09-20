สองหนุ่มต่างชาติ ยืนฉี่ลงทะเลริมหาดพัทยา ชาวบ้านเตือน ชูนิ้วกลางให้ แจ้งตำรวจจับ วิ่งหนีแต่ไม่รอด
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 19 ก.ย.68 เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากประชาชนพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 คน ยืนปัสสาวะลงทะเลชายหาดพัทยา เหตุเกิดบริเวณซอย 6 ถนนเลียบชายหาดพัทยา หลังรับแจ้งพร้อมประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองพัทยา ร่วมเข้าจับกุม
จากการเข้าจับกุมในครั้งนี้พบว่าสองชาวต่างชาติ พยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ จากชอย 6 จนมาถึงชอย 3 โดยเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ จนสามารถจับกุมตัวทั้งสองต่างชาติไว้ได้ จากการจับกุมไม่ทราบชื่อและสัญชาติของต่างชาติทั้งสองคน โดยจับไปดำเนินการเสียค่าปรับ และปล่อยตัวไป
จากสอบถามนายรุ่งอรุณ เจ๊ะหมัด อายุ 47 ปี เล่าว่า จากที่ได้รับฟังทราบว่า 2 ต่างชาติดังกล่าว ได้ยืนฉี่ลงชายหาด เมื่อมีคนไทยเข้าไปบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ ต่างชาติดังกล่าวได้โวยวาย พร้อมชูนิ้วกลาง เมื่อคนไทยบอกให้นั่งรอเจ้าหน้าที่มา แต่กลับวิ่งหลบหนี เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ช่วยกันวิ่งไล่จับ จนสามารถจับกุมตัวไว้ได้ ซึ่งอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาในเรื่องห้องน้ำบริเวณชายหาด หรือมีการขึ้นป้ายเตือนนักท่องเที่ยวในการจับปรับ
