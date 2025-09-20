วัยรุ่นเจ้าถิ่น โมโหถูกห้ามเต้นบนลำโพง บุกรุมกระทืบทีมงานหมอลำสาวชื่อดังหลังเวที
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้ facebook แม่ทัพดอกเหมย หมอลำซิ่งสาว ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชุลมุนระหว่าง กลุ่มนักเลงเจ้าถิ่น อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่มีอาวุธมีดครบมือประมาณ 10 คน กับ ทีมงานหมอลำซิ่งสาว ได้มีการทำร้ายร่างกายกันพร้อมระบุข้อความ “แสนสะท้านป้องกันตัวป้องกันทีมงานและทรัพย์สิน ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหนูบ่ย้อมค่ะ”ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางผ่านทางโซเชียลมีเดียได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่มียอดแชร์เป็นจำนวนมาก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการกระทำของกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นถึงความไม่เหมาะสม ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ป่าเถื่อนไร้ซึ่งสามัญสำนึก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง หมอลำสาวดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข ได้ทำการแสดงที่ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2568 ของเทศตำบลกมลาไสยที่ร่วมกับอำเภอกมลาไสย และจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยในงานมีการจ้างหมอลำและออกร้านขายสินค้า เครื่องเล่นหลายวัน
สำหรับชนวนเหตุในครั้งนี้ เกิดจากกลุ่มนักเลงได้ขึ้นไปเต้นบนตู้ลำโพง ทางหมอลำสาว ได้มีการว่ากล่าวตักเตือน ทำให้กลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นประมาณ10 คน เกิดความไม่พอใจและบุกเข้าทำร้ายทีมงานคณะหมอลำทางด้านหลังเวทีพร้อมอาวุธ
ขณะที่ล่าสุดหมอลำสาว ดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางFacebook แว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเครียดให้กับตนและทีมงานเป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่ทำการแสดงมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุดตนเองเครียดจนต้องเอารักษาตัวที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามถึงทีมงานทั้งหมดจะปลอดภัยดีแต่ก็เสียขวัญพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกลุ่มนักเลงทั้งหมดให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นต่อไป
ก่อนที่จะโพสต์ข้อความผ่านเพจ ระบุว่า
หนูมาทำการแสดงมอบความสุขให้พี่น้องชาวกมลาไสยกาฬสินธุ์ หนูดีใจที่พี่น้องกมลาไสยมาให้กำลังใจหนูล้นหลาม
คอนเสิร์ตเมื่อคืนจะจบสวยอยู่แล้วถ้าไม่มีกลุ่มชายถอดเสื้อ
พวกนี้โชว์กร่างขึ้นตู้ลำโพงเต้นจนเจ้าหน้าตำรวจได้สั่งหยุดเล่นและไล่ให้ลงจากตู้ลำโพงถึงได้แสดงต่ออีกแค่ไม่กี่เพลงชายถอดเสื้อก็บุกมาหลังเวทีและได้ทำร้ายร้ายร่างกายสตาฟแสนสะท้านก็เลยเข้าไปห้ามก็ไม่หยุดข้าวของทรัพย์สินพังเสียหายและได้ถือมีxขู่จะทำร้ายตัวหนูและทีมงานหนูรู้สึกไม่ปลอดภัย กว่าจะออกจากงานได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงซึ่งหนูเป็นห่วงทีมงานมากๆค่ะเขาเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบข้าวของเสียหายไม่มีใครรับผิดชอบ หนูขอฝากสื่อโซเชียวประนามชายกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
และฝากท่านผู้บังคับบัญชาการ สภ เมืองกาฬสินธุ์ ให้ความเป็นธรรมและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน ผกก.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. กมลาไสย ได้จัดชุดดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานรวมทั้งบริเวณการแสดงหมอลำตามปกติทั้งนี้เท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าเป็นการเข้าไปก่อเหตุด้านหลังเวที ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตำรวจทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุแล้ว เบื้องต้นคาดว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ และอยู่ระหว่างการติดตามตัว มาดำเนินคดี
