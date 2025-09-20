นทท.อินเดีย เดินเที่ยวริมหาดพัทยา ถูกแก๊งสาวสองทำทีเข้าไปกอด ก่อนรูดทรัพย์สูญนับแสน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี ร.ต.ท.มานะศักดิ์ พลเยี่ยม รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยว เหตุเกิดที่ชายหาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน รีบเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ MR.RAHUT DEVDA อายุ 24 ปี สัญชาติ อินเดีย อยู่ในอาการหัวเสีย ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตร. ว่า ขณะที่ตนเองกับเพื่อนสัญชาติเดียวกันเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนของชายหาดพัทยา ได้มีกลุ่มสาวประเภทสอง เข้ามาโอบกอดลูบไล้ หวังเสนอขายบริการ แต่ตนเองปฏิเสธแล้วสะบัดตัวออก โดยตอนแรกกลุ่มสาวประเภทสองพยายามรั้งไว้ ก่อนจะพากันเดินแยกย้ายไปคนละทิศละทาง ตนเองผิดสังเกตจึงตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่าสร้อยคอทองคำหนักประมาณ 25-30 กรัม มูลค่ากว่า 100,000 บาท กว่าจะรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไปไกลเสียแล้ว
เบื้องต้น ร.ต.ท.มานะศักดิ์ พลเยี่ยม รองสว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้สอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
