พิจิตรเดือดร้อนหนัก น้ำป่าหลากบ้านเรือนแช่ขัง ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังต่อ – เร่งย้ายผู้ป่วยติดเตียง

พิจิตรเดือดร้อนหนัก น้ำป่าจากเทือกเพชรบูรณ์หลาก บ้านเรือนนับ 20 หลัง แช่ขัง ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังต่อ – เร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลว่าจังหวัดพิจิตร สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน 12 อำเภอ 377 หมู่บ้านและระดับน้ำท่วมยังมีระดับที่สูงอยู่ เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนาแน่น และมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาต่อเนื่อง
ซึ่งในวันนี้จากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจากอิทธิพลพายุ “มิแทก”เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยจากอิทธิพลดังกล่าว ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะทำบริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจังหวัดพิจิตร อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และยังเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ จึงได้ออกประกาศแจ้งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอันตราย จากสภาวะฝนตกหนักในระยะนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว และพื้นที่ที่เคยน้ำท่วม จากแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม ล้นตลิ่งให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่ท่วมจะเพิ่มระดับสูงขึ้น ได้ คือพื้นที่แม่น้ำน่าน ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก ส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ที่มีน้ำท่วมสูงเดิมอยู่แล้ว คืออำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล นอกจากนี้ให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากจากเขาเพชรบูรณ์ ในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ ให้ระมัดระวังอันตรายสภาวะฝนตกหนักสะสม อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยให้ประชาชนขนย้ายสัตว์ สิ่งของไว้ที่สูง และพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับ จังหวัดพิจิตร มีน้ำท่วม 12 อำเภอ 63 ตำบล 377 หมู่บ้าน 6.374 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำน่านที่สถานี N-7A บ้านราชช้างขวัญ อ.เมืองพิจิตร วัดได้ 10.12 เมตร ระดับตลิ่ง 09.87 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 25 ซม. ส่วนแม่น้ำยมสถานี Y-52 บ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง วัดได้ 07.25 เมตร ระดับตลิ่ง 06.91 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 34 ซม.
ล่าสุด สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ชุมชนร่มเกล้า เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร หน่วยกู้ภัยปอเต็กตึ้ง ต้องช่วยกันน้ำผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมขัง และระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ญาติเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากฝนที่ตกหนักและมีมวลน้ำป่าจากเขาเพชรบูรณ์ไหลบ่าลงมาและระดับน้ำท่วมจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก จึงต้องเร่งนำตัวออกมารักษาตัวในเต็นท์ที่พักชั่วคราวบนถนน ที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้บนถนน
โดยชุมชนร่มเกล้า ในเขตอำเภอตะพานหิน ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ หลากเข้าท่วมก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำน่าน แต่ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน มีระดับเพิ่มขึ้นสูงจึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงได้ ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น และแช่ขังบ้านเรือนประชาชน จำนวนกว่า 20 หลังคาเรือน