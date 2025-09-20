จนท.ระดมค้นหาใต้น้ำ 2 วัน 2 คืน ก่อนพบร่างสามเณรลอยขึ้น ห่างจุดเกิดเหตุไปไกลกว่า 2 กม.
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 ก.ย.68 ความคืบหน้าหลังทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัย ฝ่ายปกครอง กำนัน-ผู้นำชุมชน ส.อบต. พระสงฆ์ และชาวบ้าน ได้พากันออกค้นหาต่อเนื่องเป็นวันที่สอง จากเหตุมีสามเณร วัย 14 ปี จำนวน 3 รูป ไปนั่งเรือเล่นน้ำและพลัดตกฝายน้ำล้นท้ายวัดเลียบน้ำไหล หมู่บ้านงิ้ว ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และชาวบ้านใกล้เคียงสามารถช่วยสามเณรขึ้นจากน้ำมาได้ 2 รูป ได้อย่างปลอดภัย แต่เหลืออีก 1 รูป คือสามเณรเพชร วัย 14 ปี จมหายลงไปในน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงลงไปใต้สันฝาย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
ล่าสุดทาง จนท.ชุดค้นหาทั้งใต้น้ำและตามริมลำคลองมาต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยระหว่างค้นหาวันนี้ (20 ก.ย.68) ก็ได้มีการทำพิธีไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในจุดเกิดเหตุ เพื่อขอให้พบเจอเณรเพชร โดยเร็ว
จนล่าสุดช่วงเช้ววันนี้ได้ไปพบเจอร่างเณรเพชร ลอยติดอยู่ใต้ต้นมะขามเทศ ริมลำห้วยฝายดังกล่าว โดยร่างได้ไหลห่างจากจุดเกิดเหตุมาไกลกว่า 2 กิโลเมตร(กม.) ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างขึ้นมาจากน้ำแล้วใช้ผ้าเหลืองปิดคลุมร่างไว้เพื่อรอแพทย์เวร และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.จัตุรัส มาร่วมชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียด ก่อนมอบร่างให้กับทางญาตินำไปบำเพ็ญตามศาสนา ที่บ้านหนองกราด ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ต่อไป