ลุงอุดรฯ ร้องสื่อ โดนฝรั่งและเมียฟ้องเรียก 1 แสน หาว่าเผาถ่านและจุดไฟไล่ยุงให้วัวเป็นเหตุทำให้ป่วย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายเสมอ เที่ยงแท้ อายุ 61 ปี ชาวตำบลนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่า โดนเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีภรรยาเป็นชาวไทย ร้องเรียนและฟ้องศาลว่า จุดไฟเผาถ่านและไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยง ควันเป็นเหตุทำให้ป่วย และเครื่องฟอกอากาศเสียหาย ซึ่งตนคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่เคยทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย บนผืนดินที่ตนได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ ตนมาอยู่ก่อนชาวต่างชาติ และมีบ้านห่างไกลกันอีกด้วย
นายเสมอเล่าว่า ที่ดินแห่งนี้ตนได้รับมรดกมาจากพ่อแม่จำนวน 4 ไร่กว่า ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร แต่ตนได้ขายแบ่งให้ชาวบ้าน 2 ไร่ เหลือที่ดิน 2 ไร่กว่า ซึ่งปี 2563 ตนได้สร้างบ้านปูนชั้นเดียว และพาภรรยาซึ่งทำงานรับจ้างออกมาอยู่ที่นี่ ตนเป็นชาวบ้านธรรมดา ดำรงชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไป อยู่ตามท้องไร่ท้องนา ก็มักจะหาเศษไม้มาเผาถ่าน ซึ่งตนได้ปั้นดินทำเตาเผาถ่าน นำถ่านมาใช้หุงต้มอาหาร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ไม่คิดว่าจะไปรบกวนผู้ใด
ต่อมาก็มีชาวต่างชาติอายุประมาณ 70-75 ปี มีภรรยาชาวไทยทราบชื่อเล่นว่าคุณนายขอ (นามสมมุติ) อายุประมาณ 50-55 ปี มาซื้อที่ดิน 15 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กับตนห่างกันแค่ถนนลูกรังกั้น ฝรั่งกับภรรยาได้สร้างบ้านหลังใหญ่โต ทำรั้วรอบขอบชิด ช่วงก่อสร้างบ้านภรรยาฝรั่งก็มาพูดคุยทำความรู้จักกับตนในฐานะเพื่อนบ้าน ทราบว่าภรรยาเป็นชาวตำบลบ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี ส่วนสามีต่างชาติตนไม่รู้ว่าเป็นคนชาติใด แต่พอบ้านสร้างบ้านเสร็จ ก็ทำรั้วสูง 2.50 เมตร ประตูรั้วปิดตลอดเวลา ไม่สุงสิงกับใคร แต่พอตนเผาถ่านและจุดไฟเพื่อหุงหาอาหารด้วยถ่านหรือท่อนไม้ หรือก่อไฟผิงตอนเช้ากับสุนัขซึ่งก็มีควันเป็นธรรมดา
นายเสมอเล่าต่อไปว่า คุณนายขอกับสามีฝรั่งก็มาถ่ายรูป ถ่ายคลิป นำไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน อบต. หาว่าตนเผาถ่าน ควันลอยเข้าไปในบ้าน ทำให้สามีฝรั่งป่วย พอผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งตนว่าควันไปรบกวนเพื่อนบ้าน ตนก็เลิกเผาถ่าน หันมาใช้แก๊สหุงหาอาหารแทน เรื่องก็จบไป แต่พอมาปีนี้ตนมาเลี้ยงวัว 6 ตัว ตอนเย็นตนก็จะมีการจุดไฟไล่ยุงและแมลงให้วัว คุณนายขอก็จะมาถ่ายรูป ถ่ายคลิป นำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องศาลเอาผิดกับตน โดยจ้างทนายฟ้อง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25, 26, 28 และมาตรา 74
ซึ่งตนมารู้เมื่อโดนฟ้องเพราะว่ มีตำรวจมานำตนไปส่งฟ้องศาล ตนได้ประกันตัวออกมา 1 หมื่นบาท และมีคำสั่งห้ามหลบหนี ซึ่งคุณนายขอกล่าวหาว่า ควันและกลิ่นจากการเผาไม้ทำให้สามีป่วย และทำให้เครื่องฟอกอากาศพังชำรุดเสียหาย หากตนจ่ายค่าเครื่องฟอกอากาศ 1 แสนบาท จึงจะถอนฟ้อง ตนเป็นชาวบ้าน ไม่มีอาชีพ ภรรยาไปทำงานรับจ้าง ไม่มีเงิน 1 แสนไปจ่าย ทำให้ตนจะต้องไปขึ้นศาลฟังคำตัดสิน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 นี้ ซึ่งตนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม อยากให้ออกมาดูสภาพความเป็นจริง
“ผมเป็นชาวบ้านธรรมดา ตาสีตาสา มาสร้างบ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านเกือบ 2 กม. ดำรงชีวิตแบบตามมีตามเกิด เผาถ่าน เผาฟืนใช้ในการหุงหาอาหาร จุดไฟไล่ยุงและแมลงให้วัวที่เป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ส่วนคู่กรณีสร้างบ้านหลังใหญ่โต มีรั้วรอบขอบชิด อยู่ห่างกันกว่า 100 เมตร บอกว่าเหม็นกลิ่นควันจากเตาเผาถ่าน ผมก็ได้เลิกเผาแล้ว แต่พอเผาไฟไล่แมลงให้วัว ก็โดนฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายเป็นแสน จะเอาเงินที่ไหนไปให้” นายเสมอกล่าว
ต่อมานายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง หรือทนายแม็ก ทนายจิตอาสา และนายสัญญา แย้มบุปผา สจ.อุดรธานี เขต 5 เดินทางมาพบนายเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา และให้การช่วยเหลือทางคดี โดยทนายแม็กกล่าวว่า เบื้องต้นนายเสมอจะได้แต่งตั้งให้ตนเป็นทนายในคดีนี้ แล้วจะได้ไปตรวจสอบในส่วนของสำนวนในกระบวนการพิจารณาสำนวนที่ผ่านมาว่า ถึงขั้นตอนไหนแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง และอยากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่โดนเรื่องขึ้นโรง ขึ้นศาล อย่างเช่นนายเสมอ มีขั้นตอนถามแล้วว่าต้องการทนายไหม หากต้องการทนาย รัฐก็จะจัดหาทนายให้ช่วยเหลือเป็นทนายอาสาให้ประชาชนได้อยู่แล้ว ถือว่าเราเป็นทีมงานที่จะช่วยเหลือประชาชน ถ้าอยู่ในกระบวนการของศาล ก็สามารถขอสิทธิทางศาลขอทนายความอาสาได้ โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ด้านนายสัญญา แย้มบุปผา สจ.อุดรธานี เล่าว่า ผู้ฟ้องเป็นชาวต่างชาติ มาจากที่อื่น มาซื้อที่ดินจุดเกิดเหตุคือบ้านหมากตูม หมู่ 16 ต.นาข่า นายเสมอมาอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำอาชีพเกษตรกร เลี้ยงวัว ตอนกลางคืนจะจุดไฟด้วยฟืนและฟาง เพื่อหุงหาอาหาร และไล่ยุงและแมลงให้วัว ควันได้ปลิวไปบ้านชาวต่างชาติ และเขาบอกว่าได้รับผลกระทบ ซึ่งที่บริเวณนี้จะเป็นทุ่งนา ตกเย็นจะจุดไฟไล่ยุงให้วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ซึ่งทำเช่นนี้มาตลอด ผู้ร้องเป็นคนต่างชาติไม่เข้าใจวัฒนธรรมคนชนบท เขาจึงไปร้อง อบต. ซึ่งมี พ.ร.บ.สาธารณสุข และไปแจ้งตำรวจ และส่งเรื่องฟ้องร้องถึงศาล เรียกเงินถึง 1 แสน
“ซึ่งได้มารับฟังปัญหากับทนาย เพื่อหาทางช่วยเหลือ ครั้งนายเสมอไปศาลแบบชาวบ้าน โดยไม่ได้แจ้งวันที่ไป แต่มาบอกว่าศาลนัดตัดสินแล้ว จึงจะมาดูเอกสารสำนวนว่าศาลจะตัดอย่างไร เพื่อจะรอดูเอกสารอีกครั้ง เพื่อให้การช่วยเหลือ ครอบครัวชาวต่างชาติที่ฟ้องนายเสมอ ทราบว่ามีปัญหากับชาวบ้านอื่นอีก เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ทำกำแพงบ้านสูง ไม่สุงสิงกับใคร ไม่คบค้าสมาคมกับใคร อยู่แต่ในบ้าน ซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ย้ายมาจากที่อื่น มาซื้อที่ดินทำเป็นบ้านสวน บ้านพักตากอากาศ ถ้านายเสมอไปขึ้นศาลอีกครั้ง ทนายและผมก็จะไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ย เพื่อให้คดีออกมาให้ดีที่สุด” นายสัญญากล่าว