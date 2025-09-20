ลำเชียงไกร ผักตบชวาอื้อ ขวางทางน้ำไหล ปภ.ต้องเร่งกำจัด หลังฝนตกจนอ่างเก็บน้ำเกินความจุ
วันนี้ (20 กันยายน 2568) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ดูสภาพน้ำลำเชียงไกร ที่ไหลผ่าน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งพบว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีกอสวะ ผักตบชวาจำนวนมากลอยตามน้ำมาด้วย เป็นอุปสรรคต่อการไหลระบายของน้ำในลำน้ำ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.ดอนชมพู , อบต.โตนด และ อบต.ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จึงสนธิกำลังช่วยกันนำเครื่องมือเครื่องจักร รถแบ็คโฮ มาขุดตักผักตบชวาและกอสวะออกจากลำน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายไปยังพื้นที่ตอนล่างของลำน้ำได้รวดเร็วขึ้น
ซึ่งมวลน้ำในลำเชียงไกรช่วงนี้ รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด ที่ระดับน้ำเกินวามจุกักเก็บของอ่างฯ จึงต้องเร่งพร่องระบายน้ำออก ไปลงลำเชียงไกร และมวลน้ำก้อนนี้จะไหลมาตามลำน้ำ ผ่านมายังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ซึ่งมีระดับน้ำเกินความจุกักเก็บเช่นกัน จึงต้องยกประตูระบายน้ำขึ้นเพื่อพร่องระบายน้ำลงสู่ลำสะแทด ใน อ.โนนสูง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอโนนสูงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การไหลระบายของน้ำยังติดขัด ไหลช้า เพราะมีผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่ ชาวบ้านหวั่นปริมาณน้ำจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร จึงต้องระดมพลังช่วยกันเร่งกำจัดวัชพืชออกจากลำน้ำให้ได้มากที่สุด
ซึ่งล่าสุด การระบายน้ำออกของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ทำให้ปริมาณน้ำในลำเชียงไกรและลำสะแทด ในพื้นที่ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง ล้นตลิ่ง ท่วมนาข้าวและไร่อ้อยของชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำแล้ว ได้รับความเสียหายบางส่วน คาดว่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เพราะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ยังคงระบายน้ำออก ซ้ำยังมีฝนตกลงมาเติมน้ำในพื้นที่ช่วงนี้ทุกวัน จึงแจ้งให้ชาวบ้านเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด