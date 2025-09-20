ภูมิภาค

สลด เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน จมน้ำมรณภาพ ญาติโยม–ลูกศิษย์ เศร้า สูญเสียพระนักพัฒนา 

สลด เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน เป็นลมขณะทำสวน จมน้ำมรณภาพ ญาติโยม–ลูกศิษย์ เศร้า สูญเสียพระนักพัฒนา 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กันยายน ที่วัดวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตอำเภอเขาสมิง ได้รับแจ้งจากพระวัดวังตะเคียนว่า พระปลัดชานนท์ เจ้าอาวาส หายไปจากวัด และเมื่อไปตรวจสอบที่กุฏิพบว่าห้องล็อก จึงไปตามหาที่สวนผลไม้หลังวัดที่เจ้าอาวาสไปทำสวนเป็นประจำในช่วงเย็น และพบเห็นร่องรอยเท้าลื่นลงไปในสระน้ำ

จึงแจ้งให้ชาวบ้าน และผู้ใหญ่บ้านทราบและเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตอำเภอเขาสมิง มาช่วยเหลือพร้อมชุดประดาน้ำมาช่วยกันงมหา เนื่องจากสระน้ำมีความลึก หลังจากมีฝนตกลงมาทำให้ระดับน้ำสูงเต็มอ่าง ท่ามกลางชาวบ้าน และพระลูกวัดได้เข้ามาสังเกตการณ์จำนวนับ 100 คน

กระทั่งเวลา 11.15 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯได้พบถุงยาเส้นลอยมาติดคันกั้นน้ำ จึงได้เก็บขึ้นมาพบว่า เป็นของเจ้าอาวาสที่สูบยาเส้นเป็นประจำ และยังมีจำนวนเต็มถุง

นายนรินทร์ ผ่องศรี ชาวบ้านวังตะเคียนคนหนึ่งและเป็นอาสากู้ภัยชุดวังตะเคียน เล่าเหตุการณ์ว่า เจ้าอาวาสเป็นพระนักพัฒนา และยังหนุ่มมีอายุเพียง 34-35 ปีเท่านั้น แต่มีอาการหน้ามืดบ่อยๆ และทุกวันจะมาเข้าสวนปลูกทุเรียนและต้นมะเขือโดยจำนำไปฝากญาติโยมในชุมชนขาย ก่อนหน้าที่จะหายตัวไปนั้น ช่วงเย็นมีชาย 3-5 คนมาพบท่านเจ้าอาวาส และเข้าไปพบที่สวน จากนั้นก็ไม่มีใครพบเจ้าอาวาสอีก กระทั่งมาพบรอยเท้าที่ข้างสระน้ำจึงคาดว่าอาจจะตกสระน้ำ และจมหายไป จึงออกติดตามค้นหาในวันนี้

ADVERTISMENT

ต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ดำน้ำยกเลิกการค้นหาชั่วคราว หลังจากผู้ใหญ่บ้านนำรถแบคโฮมาขุดพนังกั้นสระน้ำเพื่อให้น้ำในสระแห้งเพื่อง่ายต่อการค้นหา ซึ่งหลังจากปล่อนน้ำออกไป 30 นาที ระดับน้ำลดลงไปเพียง 20-30 ซม.เท่านั้น

นายสุวิป อรุณมาตร สมาชิกอบต.วังตะเคียน กล่าวว่า เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนท่านนี้ ชื่อ พระปลัดชานนท์ อายุ 34-35 ปี เป็นพระลูกวัดชากกลาง ที่เจ้าอาวาสวัดชากกลาง และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล แต่งตั้งพระปลัดชานนท์ ให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพระปลัดชานนท์ เป็นพระนักพัฒนา และวัดมีที่ดินอยู่และชาวบ้านได้ช่วยกันนำทุเรียนและมะเขือมาปลูกให้วัด และเจ้าอาวาสก็นำผลผลิตไปฝากชาวบ้านขาย ซึ่งเจ้าอาวาสท่านนี้เป็นประชาชนในตำบลนี้ และใกล้เคียง

ล่าสุด ในเวลา 13.15 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่าเหลือ โดยชุดดำน้ำ 4 คน ได้ลงค้นหาบริเวณที่พบรอยเท้าอีกครั้ง หลังระดับน้ำลดลงกว่า 1.5 เมตร และเพียงไม่กี่นาทีก็พบร่างของเจ้าอาวาสจมอยู่บริเวณที่ลงไป โดยคว่ำหน้าลงไป ซี่งน่าจะเกิดอาการเป็นลมและตกลงไปในสระน้ำในช่วงเย็นวานนี้นั่นเอง

ซึ่งระหว่างนั้น โยมแม่ของเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนได้เดินทางมาติดพระลูกชาย และเมื่อได้พบร่างของพระลูกชายแล้วได้ร้องไห้ออกมา ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติโยมหลายคนที่มาอยู่ในที่เกิดเหตุกว่า 100 คน และยังมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งที่วัดวังตะเคียนและวัดใกล้เคียงที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมด้วย

อย่างไรก็ตามทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนสภ.เขาสมิง และแพทย์โรงพยาบาลเขาสมิงเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อชันสูตรศพเพื่อค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง