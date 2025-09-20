สลด เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน จมน้ำมรณภาพ ญาติโยม–ลูกศิษย์ เศร้า สูญเสียพระนักพัฒนา 

สลด เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน เป็นลมขณะทำสวน จมน้ำมรณภาพ ญาติโยม–ลูกศิษย์ เศร้า สูญเสียพระนักพัฒนา
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กันยายน ที่วัดวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตอำเภอเขาสมิง ได้รับแจ้งจากพระวัดวังตะเคียนว่า พระปลัดชานนท์ เจ้าอาวาส หายไปจากวัด และเมื่อไปตรวจสอบที่กุฏิพบว่าห้องล็อก จึงไปตามหาที่สวนผลไม้หลังวัดที่เจ้าอาวาสไปทำสวนเป็นประจำในช่วงเย็น และพบเห็นร่องรอยเท้าลื่นลงไปในสระน้ำ
จึงแจ้งให้ชาวบ้าน และผู้ใหญ่บ้านทราบและเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตอำเภอเขาสมิง มาช่วยเหลือพร้อมชุดประดาน้ำมาช่วยกันงมหา เนื่องจากสระน้ำมีความลึก หลังจากมีฝนตกลงมาทำให้ระดับน้ำสูงเต็มอ่าง ท่ามกลางชาวบ้าน และพระลูกวัดได้เข้ามาสังเกตการณ์จำนวนับ 100 คน
กระทั่งเวลา 11.15 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯได้พบถุงยาเส้นลอยมาติดคันกั้นน้ำ จึงได้เก็บขึ้นมาพบว่า เป็นของเจ้าอาวาสที่สูบยาเส้นเป็นประจำ และยังมีจำนวนเต็มถุง
นายนรินทร์ ผ่องศรี ชาวบ้านวังตะเคียนคนหนึ่งและเป็นอาสากู้ภัยชุดวังตะเคียน เล่าเหตุการณ์ว่า เจ้าอาวาสเป็นพระนักพัฒนา และยังหนุ่มมีอายุเพียง 34-35 ปีเท่านั้น แต่มีอาการหน้ามืดบ่อยๆ และทุกวันจะมาเข้าสวนปลูกทุเรียนและต้นมะเขือโดยจำนำไปฝากญาติโยมในชุมชนขาย ก่อนหน้าที่จะหายตัวไปนั้น ช่วงเย็นมีชาย 3-5 คนมาพบท่านเจ้าอาวาส และเข้าไปพบที่สวน จากนั้นก็ไม่มีใครพบเจ้าอาวาสอีก กระทั่งมาพบรอยเท้าที่ข้างสระน้ำจึงคาดว่าอาจจะตกสระน้ำ และจมหายไป จึงออกติดตามค้นหาในวันนี้
ต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ดำน้ำยกเลิกการค้นหาชั่วคราว หลังจากผู้ใหญ่บ้านนำรถแบคโฮมาขุดพนังกั้นสระน้ำเพื่อให้น้ำในสระแห้งเพื่อง่ายต่อการค้นหา ซึ่งหลังจากปล่อนน้ำออกไป 30 นาที ระดับน้ำลดลงไปเพียง 20-30 ซม.เท่านั้น
นายสุวิป อรุณมาตร สมาชิกอบต.วังตะเคียน กล่าวว่า เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนท่านนี้ ชื่อ พระปลัดชานนท์ อายุ 34-35 ปี เป็นพระลูกวัดชากกลาง ที่เจ้าอาวาสวัดชากกลาง และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล แต่งตั้งพระปลัดชานนท์ ให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพระปลัดชานนท์ เป็นพระนักพัฒนา และวัดมีที่ดินอยู่และชาวบ้านได้ช่วยกันนำทุเรียนและมะเขือมาปลูกให้วัด และเจ้าอาวาสก็นำผลผลิตไปฝากชาวบ้านขาย ซึ่งเจ้าอาวาสท่านนี้เป็นประชาชนในตำบลนี้ และใกล้เคียง
ล่าสุด ในเวลา 13.15 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่าเหลือ โดยชุดดำน้ำ 4 คน ได้ลงค้นหาบริเวณที่พบรอยเท้าอีกครั้ง หลังระดับน้ำลดลงกว่า 1.5 เมตร และเพียงไม่กี่นาทีก็พบร่างของเจ้าอาวาสจมอยู่บริเวณที่ลงไป โดยคว่ำหน้าลงไป ซี่งน่าจะเกิดอาการเป็นลมและตกลงไปในสระน้ำในช่วงเย็นวานนี้นั่นเอง
ซึ่งระหว่างนั้น โยมแม่ของเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนได้เดินทางมาติดพระลูกชาย และเมื่อได้พบร่างของพระลูกชายแล้วได้ร้องไห้ออกมา ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติโยมหลายคนที่มาอยู่ในที่เกิดเหตุกว่า 100 คน และยังมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งที่วัดวังตะเคียนและวัดใกล้เคียงที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนสภ.เขาสมิง และแพทย์โรงพยาบาลเขาสมิงเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อชันสูตรศพเพื่อค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบาย น้ำยังไหลเข้าต่อเนื่อง คาดโซนร้อน2ลูก มิแทก-รากาซา ทำฝนหนักแน่
- ป้าวัย 62 วอน ‘เอาแมวมาคืน’ วัยรุ่นเอ็นดูอุ้มขึ้นรถ ห่วงสลิดตาบอด ป่วยไตระยะสุดท้าย
- ลำเชียงไกร ผักตบชวาอื้อ ขวางทางน้ำไหล ปภ.ต้องเร่งกำจัด หลังฝนตกจนอ่างเก็บน้ำเกินความจุ
- นครพนม พร้อมจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาด 27 ก.ย.-8 ต.ค. ที่ศาลากลาง จ.นครพนม