‘ด่านสะเดา’ สุดอืด! นทท.รอจนเป็นลม– ฝาก รบ.ใหม่ ช่วยสะสาง แนะใช้เอกสารออนไลน์

เอกชนร้อง ส.ว.เอาเรื่องเข้าสภาฯ ไม่ทนระบบอืด ‘ด่านสะเดา’ นทท.มาเลย์ลมพับ รอนาน 3 ชม. – ฝากอนุทิน สะสาง หวัง รมว.คลังคนใหม่ช่วย แนะใช้เอกสาร ‘ออนไลน์’ ไว โปร่งใส ท่าเทียม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียและภาคเอกชน จ.สงขลา ว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวจำนวนมากด่านสะเดา ต้องใช้เวลาข้ามด่านนานเฉลี่ยคนละ 3 ชั่วโมง
นายไชยยงค์เปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วหลายปีมาแล้ว ที่ต้องเจอกับภาพนักท่องเที่ยวแออัดที่ด่านสะเดา คนยืนรอเข้าแถวนานหลายชั่วโมงเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทย
“แต่เชื่อหรือไม่ว่าสัปดาห์ล่าสุดผมยังคงเห็นนักท่องเที่ยวโวยวาย เพราะนักท่องเที่ยวหลายสิบรายเป็นลมล้มพับคาด่านฯ และนักท่องเที่ยวบางครอบครัวรอไมไหวต้องขนสมาชิกกลับประเทศ”
นายไชยยงค์เปิดเผยว่า ส่วนกลางไม่เคยแก้ไขแต่อย่างใด ลำพังให้หน้างานแก้ไขอย่างเดียวคงไม่สามารถทำได้ เรื่องนี้ต้องแก้ที่โครงสร้างของระบบ สิ่งที่ถูกต้อง คือ กรมศุลกากร ควรให้ความสำคัญกับคนด้วย ไม่น้อยไปกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องสินค้า เพราะปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนไปมาก
นายไชยยงค์แนะว่า กรมศุลกากร ควรปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการจราจรที่แออัด นอกจากอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ยังสร้างความ โปร่งใส เท่าเทียม ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอีกด้วย ดังเช่นกับที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการแก้ไข การยื่นเอกสาร ตม.6 เป็นออนไลน์แล้ว ซึ่งแก้ปัญหาได้มากทีเดียว
“มีอีกหลายคนที่ทนกับเรื่องนี้ไม่ได้ รัฐบาลกลางไม่ควรมองนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นของตาย อะไรที่เห็นปัญหาแล้วไม่แก้ไข จะรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ที่เป็นคนนอกวงการการเมือง หวังว่าจะเข้าใจและจะให้ความสำคัญกับแก้ปัญหาให้กับการท่องเที่ยวของไทย จะได้นำเสนอเรื่องเข้าสภา
และคาดหวังว่าการท่องเที่ยวไทยจะหลุดพ้นจากบ่วงปัญหานี้ที่หมักมานานเสียที ขอฝากนายอนุทิน ชาญวีรกุล สะสางปัญหานี้” นายไชยยงค์กล่าว