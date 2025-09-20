สลด เด็กชาย ม.1 ไปเที่ยววันหยุดกับครอบครัว เกิดจมน้ำ อานึกว่ายกมือเล่น สุดท้ายเสียชีวิต
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ท. อาทร จิตรถิ่น สารวัตรเวรฯ (สอบสวน) สภ.ประจันตคาม ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.ปราจีนบุรี มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุจมน้ำเป็นเด็กชายจำนวน 1 ราย สถานที่เกิดเหตุบริเวณน้ำตกคลองช้างคลาน แหล่งท่องเที่ยวดังอีกแห่งของพื้นที่ อ.ประจันตคาม ที่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศจำนวนมากมักพาลูกหลานเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน โดยตลอดแนวเลียบคลองจะมีกระท่อมที่พักนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่ม ติดคลองมีเครื่องเล่นสไลเดอร์สำหรับเด็กๆ หรือวัยรุ่น โดยคลองหรือแก่งช้างคลานรับน้ำไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก พื้นที่หมู่ 13 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยฯได้นำส่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.ประจันตคาม แต่เสียชีวิตก่อนหน้าแล้ว จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและรีบไปตรวจสอบ
พบพ่อ และอา ของผู้เสียชีวิต อยู่ในการเศร้าโศรกเสียใจร้องไห้ฟูมฟาย โดยเฉพาะอาของผู้เสียชีวิตนอนกลิ้งเกลือกกับพื้นหญ้าหน้า รพ. ที่ไม่สามารถช่วยหลานชายได้ทัน ในการจากไปกะทันหัน โดยผู้เสียชีวิต คือ ด.ช.อายุ 13 ปี กำลังเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
สอบสวนเบื้องต้นอาสะใภ้ของผู้เสียชีวิตทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) คณะของผู้เสียชีวิตรวม 5 คน คือ พ่อ อาของผู้เสียชีวิตรวมจำนวน 5 คน เดินทางมาจาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำครอบครัวทั้ง 2 ครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พื้นที่มีน้ำตกมากที่สุดในประเทศ โดยพักค้างคืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้แหล่งท่องเที่ยว ช่วงสายได้พากันมาเที่ยวเล่นน้ำตกดังกล่าว
ก่อนเกิดเหตุพ่อของผู้เสียชีวิตไปเข้าห้องน้ำ ผู้เสียชีวิตเล่นน้ำกับลูกพี่ลูกน้องกันตามลำพังระดับน้ำเพียงเอว (ราว 100 ซม.) โดยไม่ได้สวมใส่ชูชีพป้องกัน และคนเสียชีวิตว่ายน้ำไม่เป็น ส่วนอาสะใภ้อยู่บนกระท่อมริมน้ำตกบนฝั่ง เห็นผู้เสียชีวิตชูมือทั้ง 2 ขึ้นตอนแรกคิดว่าทำเล่น แต่ต่อมาแน่นิ่งจมหายลงไปในน้ำจึงเรียกอาลงมาช่วยน้ำขึ้นมาบนกระท่อมริมน้ำตก แต่พบว่าหยุดหายใจแล้ว ญาติจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทำการปั๊มหัวใจ ต่อมาหน่วยกู้ภัยฯและหน่วยกู้ชีพ รพ.ประจันตคามได้มาช่วยเหลือนำส่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เสียชีวิตดังกล่าว
ด้าน นายวิสารไกรสิงห์ อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำมาถึงพบผู้ประสบเหตุญาติกำลังปั๊มหัวใจอยู่ โดยจุดดังกล่าวคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าตรงไหนตื้นหรือลึกเล่นน้ำได้ เคยมีคนจมน้ำเสียชีวิตแล้ว ขอให้คนเล่นน้ำระมัดระวังเวลาเล่นน้ำมีอุปกรณ์สวมใส่ชูชีพป้องกัน โดยเฉพาะเด็กหรือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
หลังแพทย์นิติเวชชันสูตรพลิกศพทางญาติไม่ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต จึงให้หน่วยกู้ภัยฯนำศพส่งกลับบ้านเกิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีทางศาสนาต่อไป