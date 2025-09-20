กองทัพภาคที่ 2 รายงานตรวจพบโดรนพื้นที่ ‘ช่องบก-ตาเมือน-สายตะกู-ตาควาย’
สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ช่องบก 1 ลำ, ปราสาทตาเมือน 1 ลำ, ช่องสายตะกู 1 ลำ และพื้นที่ปราสาทตาควาย 1 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกองบิน 21 กองทัพอากาศ นาวาอากาศเอกบุรานนท์ นนคลัง เสนาธิการกองบิน 21 ศูนย์บรรเทาภัยกองบิน 21 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็นต่างๆ มอบให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
