เอือมทั้งหมู่บ้าน! หนุ่มใหญ่เมายาคลั่ง ชักปืนยิงชาวบ้านแต่พลาด ก่อนโดนรุมจับมัด

หนุ่มใหญ่เมายาคลั่ง ชักปืนยิงชาวบ้านแต่พลาด เจอมีดฟันสวนกลับ แย่งกันชุลมุน ก่อนโดนรุมจับมัด ส่งตำรวจเดินคดี แฉประวัติเอือมกันทั้งหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง ช่วงเวลา 23.00 น. วันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง เข้าตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้บาดเจ็บ บริเวณซอยข้างวัดท่าเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
ที่เกิดเหตุพบ นายศักดิ์ชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ผู้บาดเจ็บ มีแผลฉีกขาดกลางศีรษะและแขนซ้าย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่ง รพ.พัทลุง ใกล้กันพบ นายคำนูญ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ผู้ก่อเหตุถูกชาวบ้านช่วยกันจับมัดมือ ก่อนตำรวจเข้าควบคุมตัว สภาพร่างกายเปื้อนดินโคลน มีบาดแผลที่ศีรษะและขา โดยใส่เพียงเสื้อกับกางเกงใน
จากการสอบสวน นางทัศนา ภรรยาของผู้บาดเจ็บ ระบุว่า ขณะเดินกลับจากเปิดน้ำเข้านาพร้อมสามี ก็พบกับ นายคำนูญ ในอาการคล้ายคนเมายา ก่อนถูกด่าทอและชักปืนยิงใส่ 1 นัด แต่กระสุนพลาดเป้า นายศักดิ์ชัย จึงใช้มีดพร้าฟันสวนจนเกิดการชุลมุนแย่งมีดกัน ทั้งคู่บาดเจ็บ ก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันจับมัด นายคำนูญ ได้
ชาวบ้านเผยตรงกันว่า นายคำนูญ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก่อความวุ่นวายเป็นประจำ ทั้งยิงหนังสติ๊กใส่บ้าน ด่าทอเพื่อนบ้าน และเคยมีปัญหากับ นายศักดิ์ชัย หลายครั้ง แม้จะถูกตำรวจจับกุม แต่ก็กลับมาก่อเหตุซ้ำจนชาวบ้านหวาดกลัว
ขณะที่ นายคำนูญ ให้การอ้างว่า ออกไปหานกกรงหัวจุก ก่อนบังเอิญเจอ นายศักดิ์ชัย จนมีปากเสียง และถูกคู่กรณีถือมีดเข้ามาจะทำร้าย จึงชักปืนยิงสวน แต่ไม่ถูกใคร ก่อนถูกรุมจับและทำร้ายจนบาดเจ็บ เบื้องต้น ตำรวจควบคุมตัว นายคำนูญ พร้อมของกลาง ปืนไทยประดิษฐ์ กระสุนลูกซอง และมีดพร้า ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป