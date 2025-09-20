ป้าวัย 62 วอน ‘เอาแมวมาคืน’ วัยรุ่นเอ็นดูอุ้มขึ้นรถ ห่วงสลิดตาบอด ป่วยไตระยะสุดท้าย

ป้าวัย 62 วอน ‘เอามาคืน’ ห่วงแมวสลิดตาบอด วัยรุ่นเอ็นดูเล่นแล้วอุ้มขึ้นรถ กลัวไม่รู้ว่าป่วย ต้องพาไปหาหมอ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่บริเวณร้านเจ๊เจี๊ยบเบเกอร์รี่ ตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นางสุภาภรณ์ พารัตน์ หรือป้าติ๋ว วัย 62 ปี ประกาศตามหาเจ้ามีเงิน แมวเพศผู้ อายุ 5 ปี สีเทาลายสลิด ซึ่งพิการตาบอด 1 ข้าง ปลอกคอสีแดง มีอาการแมวป่วย ไม่สามารถกินอาหารเอง ต้องไปหาหมอประจำ
นางสุภาภรณ์เปิดเผยว่า แมวของตนหายตัวไป หลังเปิดกล้องวงจรปิดตรวจดูพบว่า ในช่วงกลางคืนวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา มีวัยรุ่นหญิงชายขี่รถจักรยานยนต์มาในตลาดบริเวณดังกล่าว แล้วนั่งเล่นแมวด้วยความเอ็นดู ก่อนอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
นางสุภาภรณ์กล่าวด้วยว่า ตนเองไม่เอาเรื่องคนที่อุ้มไป แค่อยากได้แมวคืน เนื่องว่าเจ้าแมวมีตังป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้าย กินอาหารเองไม่ได้ ต้องป้อนให้และพาหาหมอเป็นประจำ หวั่นคนที่อุ้มไปเลี้ยงดูแต่ไม่รู้ว่าแมวป่วย แล้วปล่อยไว้แบบธรรมดา อาจทำแมวเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้ จึงอยากให้นำมาคืนปล่อยไว้ที่เดิม ไม่มีใครเอาเรื่องเอาราว คาดว่าเป็นคนที่รักแมว แต่เจ้ามีตังนั้น เป็นแมวป่วย
ที่ผ่านมา มีคนเอาเจ้ามีตั้งมาปล่อยไว้ที่ตลาดสดเทศบาล 2 ทางตนเองและแม่ค้าได้ช่วยกันเลี้ยงดูพาไปหาหมอ และเป็นขวัญใจแม่ค้าในตลาด เป็นแมวที่เชื่องเข้าได้กับทุกคน ในช่วงกลางคืนนั้นก็จะนอนในบริเวณดังกล่าว ในตอนเช้าทางแม่ค้าก็จะนำอาหารมาให้และช่วยกันดูแล
“ตอนนี้มีคนมาอุ้มเจ้ามีตังไปด้วยความรัก แต่ไม่รู้ว่าเป็นแมวป่วยกลัวมันจะเจ็บป่วยตาย อยากให้นำมาคืนไว้ที่เดิม เพื่อที่แม่ค้าในตลาด และป้าติ๋วจะเลี้ยงดูแลพาไปหาหมอ” นางสุภาภรณ์กล่าว