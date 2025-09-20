เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบาย น้ำยังไหลเข้าต่อเนื่อง คาดโซนร้อน2ลูก มิแทก-รากาซา ทำฝนหนักแน่
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อน เปิดสปิลเวย์บานที่ 3 หลังจากที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการรองรับน้ำใหม่ที่จะเติมเข้ามา หลังคาดว่าพายุโซนร้อน “รากาซา” และร่องมรสุม จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้เพิ่มการระบายน้ำของเขื่อน โดยการเปิดสปิลเวย์บานที่ 3 หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการระบายน้ำ วันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คณะกรรมการจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และทางเขื่อนอุบลรัตน์ จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีก
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,774 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่าง ส่วนการระบายน้ำ เดิมระบายวันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์
ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ลุ่มน้ำชีพบว่า เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก และมีร่องมรสุมที่พาดผ่าน รวมทั้งพายุโซนร้อน “มิแทก” ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง อีกทั้งคาดว่าพายุโซนร้อน “รากาซา” มีแนวโน้มทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรง จะทำให้เกิดฝนตกหนักไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ จึงต้องมีการพร่องน้ำเพื่อให้น้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำชี เพราะยังมีปริมาณน้ำไม่มากนัก
นอกจากนี้ เขื่อนอุบลรัตน์ได้ขอพิจารณาการระบายสูงสุดไม่เกิน 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการบริการจัดการลุ่มน้ำชี เพื่อมีมติว่าจะเห็นชอบในการเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดหรือไม่ เพราะจะต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบประชาชนทั้ง 2 ฝั่งลุ่มน้ำชีที่ไหลผ่านด้วย