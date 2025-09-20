ไหว้สวย หกหนุ่มขอโทษ รุมทำร้ายทีมงานหมอลำดัง หลังถูกห้ามขึ้นลำโพงเต้น อ้างเมารู้สึกเสียหน้า
“ผู้การฯผุย” ลุยเองจบ! สั่งเร่งจับ 6 โจ๋ซ่าก่อเหตุอุกอาจบุกเข้าหลังเวทีทำร้ายร่างกายทีมงานหมอลำดัง “ดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข” ขณะกำลังทำการแสดงในงานประเพณีแข่งเรือ จ.กาฬสินธุ์ ในพื้นที่ อ.กมลาไสย หลังไม่พอใจถูกเตือนขึ้นไปเต้นบนลำโพงหน้าเวที ขณะที่แสนชัย-ดอกเหมย ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ส่วน 6 โจ๋ยอมรับผิด ไหว้สวยขอโทษเหตุจากความเมา เบื้องต้นตำรวจแจ้ง 5 ข้อหา
ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าหลังเวทีทำร้ายร่างกายทีมงานหมอลำสาว ดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข ขณะกำลังทำการแสดง ในงานประเพณีแข่งเรือในพื้นที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หลังจากถูกตักเตือนห้ามไม่ให้ขึ้นไปเต้นบนลำโพงหน้าเวที จึงเกิดความไม่พอใจ ซึ่งระหว่างนั้น นายสุทิวัส เช่นพิมาย อายุ 33 ปี หรือ “แสนสะท้าน พีเคแสนชัยมวยไทยยิม” อดีตแชมป์โลกมวยไทย อยู่ด้านหลังเวที จึงพยายามปกป้องทีมงาน พร้อมทั้งสู้กับกลุ่มวัยรุ่นและได้ชกไปที่ใบหน้าของวัยรุ่นคนหนึ่งจนล้มลง จนเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้น โดยทีมงานหมอลำ รวมทั้งประชาชนที่มาชมการแสดงถ่ายคลิปนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ล่าสุดเวลา 14.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2568 พล.ต.ต.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ “ผู้การฯผุย” ได้ลงพื้นที่ติดตามคดีด้วยตนเอง พร้อมกับเข้าพบผู้เสียหาย แสนสะท้าน และดอกเหมย รวมทั้งทีมงานหมอลำ พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุตามกฎหมายทุกราย จากนั้น พล.ต.ต.ศิรสัณห์ได้เข้าสอบถามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ หลังจากกลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัว และชุดสืบสวน สภ.กมลาไสย ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ จับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เบื้องต้นรวม 6 คน
พล.ต.ต.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว กระทั่งเบื้องต้นเข้ามามอบตัวและสามารถจับตัวได้รวม 6 คน ประกอบด้วย 1.นายจักรพงษ์ อายุ 26 ปี 2.นายณัฐพงศ์ อายุ 31 ปี 3.ชัยวิวัฒน์ อายุ 35 ปี 4.นายมนูญ อายุ 26 ปี 5.นายอภิสิทธิ์ อายุ 30 ปี และ 6.นายศุภชัย อายุ 30 ปี
พล.ต.ต.ศิรสัณห์กล่าวต่อว่า จากการสอบถามเบื้องต้นทั้งหมดยอมรับว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง เนื่องจากพากันดื่มสุราแล้วเมา และรู้สึกเสียหน้าที่ถูกเตือนห้ามขึ้นไปเต้นบนลำโพงหน้าเวที จึงก่อเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งยอมรับผิด ทั้งนี้ ชัยวิวัฒน์ หนึ่งในผู้ก่อเหตุ และเป็นตัวแทนได้กล่าวคำขอโทษ และทั้งหมดได้ยกมือไหว้ขอโทษอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำทั้ง 6 คน ส่งพนักงานสอบสวน พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา 1.ทำให้เสียทรัพย์, 2.ร่วมกันบุกรุก, 3.ร่วมกันทำร้ายร่างกาย, 4.พกพาอาวุธมีดไปในชุมชนเมือง หมู่บ้าน และร่วมกันทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็ญ พร้อมกับนำตัวส่งตรวจปัสสาวะ ซึ่งหากพบว่ามีสารเสพติด ก็จะแจ้งดำเนินคดีเพิ่มข้อหาอีกด้วย พร้อมกับฝากเตือนกลุ่มวัยรุ่นคึกคะนอง จะทำอะไรต้องมีสติ เพราะหากเมาแล้วขาดสติแบบนี้ก็จะถูกดำเนินคดีทุกคน
ขณะที่นายสุทิวัส เช่นพิมาย หรือแสนสะท้าน พีเคแสนชัยมวยไทยยิม อดีตแชมป์โลกมวยไทย พร้อม น.ส.เพ็ญนภา จิตงาม หรือดอกเหมยเพ็ญนภา สมสุข หัวหน้าคณะหมอลำ พร้อมทีมงานเดินทางเข้าให้ปากคำกับ พ.ต.ท.ประพนธ์ ภูจอมนิล รอง ผกก.สอบสวน สภ.กมลาไสย พ.ต.ต.อดิศักดิ์ บุญไชโย ร้อยเวร สภ.กมลาไสย เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน พร้อมกับยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุด
นายสุทิวัสกล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนแจ้งว่ากลุ่มวัยรุ่นได้ไปเต้นอยู่บนเวทีหน้าลำโพง และมีการ์ดของวงได้ไปเตือนจนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นไม่นานกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวได้ฝ่ากำแพงพยายามบุกเข้ามาด้านหลังเวที ซึ่งขณะนั้นมีแต่หางเครื่องเป็นผู้หญิง และมีทีมงานหมอลำผู้ชายบางส่วน พร้อมกับเอะอะโวยวาย และพยายามทำร้ายร่างกายทีมงาน ตนจึงพยายามห้ามและปกป้องไม่ให้ทีมงานถูกทำร้ายร่างกาย แต่กลุ่มวัยรุ่นกลับไม่ฟัง พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายตน
ทั้งนี้ ตนจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวและปกป้องทีมงาน จึงสาวหมัดใส่กระทั่งถูกวัยรุ่นหนึ่งคนล้มลงกับพื้น จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการห้าม พาไปที่ด้านหน้าเวที อย่างไรก็ตาม ในช่วงเกิดเหตุนั้น ตนและทีมงานมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าทุกคนเห็นเหตุการณ์รวมทั้งตำรวจด้วย แต่ไม่มีการควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไว้ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคดีนี้ถึงที่สุด เพราะทีมงานเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ด้าน น.ส.เพ็ญนภากล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุตนและทีมงานพากันตกใจมาก เนื่องจากทีมงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง เป็นหางเครื่อง แต่กลับมาเกิดเหตุนี้เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทำการแสดงมาหลายที่แล้ว ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อน ส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินการให้ถึงที่สุด เพราะจะได้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ไปก่อเหตุกับคณะอื่นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงแฟนเพลงหมอลำและแฟนคลับ พร้อมทั้งอยากขอบคุณที่ได้มารับชมการแสดงของวงดอกเหมยเมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้กำลังใจด้วย จึงอยากขอบคุณเป็นอย่างมาก