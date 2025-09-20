แรงงานเขมร 13 คนลักลอบเข้าไทย ทหารจับกุมดำเนินคดี แฉอยู่กัมพูชา อดอยากต้องเสี่ยงข้ามมาไทย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพา, ฉก.อรัญประเทศ, ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 เข้าจับกุมแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน 13 คน แยกเป็นชาย 8 คน หญิง 5 คน ขณะซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยที่บ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ได้เปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังที่น่าสนใจของกลุ่มแรงงานเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศบ้านเกิด โดยแรงงานทั้งหมดให้การว่า ที่ประเทศกัมพูชาหางานทำได้ยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ “ไม่มีวุฒิการศึกษาและไม่มีเส้นสาย” ทำให้พวกเขาแทบไม่มีโอกาสได้งานทำ จึงจำเป็นต้องยอมจ่ายค่านายหน้าคนละ 5,000 – 5,500 บาท เพื่อเสี่ยงเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่เคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน แต่ต้องจำใจเดินทางกลับประเทศกัมพูชาตามคำขอของครอบครัว เนื่องจากกลัวว่าพ่อแม่จะถูกยึดที่ดินทำกิน หากไม่กลับไปตามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชา หลังสอบสวนเบื้องต้นเสร็จเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ส่งตัวแรงงานทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งกรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันให้แรงงานเหล่านี้ต้องเลือกเส้นทางที่อันตรายเพื่อความอยู่รอดของชีวิต