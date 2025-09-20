นายกฯอนุทิน ล่องเรือดูพื้นที่น้ำท่วม เหมาผักบุ้งแจกคณะ ซื้อปลาชาวบ้านปล่อยทำบุญ

นายกฯอนุทิน ลงพื้นที่อ่างทอง ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม และได้ล่องเรือดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเหมาผักบุกชาวบ้านที่เก็บไปขายตลาด เหมาปลาปล่อยลงแม่น้ำน้อย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยภริยา น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่างทอง โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายสุรเชษ นิ่มสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) นาย จองชัย เที่ยงธรรม อดีตสส.สุพรรณบุรี บรรดานักการเมืองท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก รอให้การต้อนรับ
จากนั้น นายอนุทิน กล่าวพบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมขึ้นเวทีกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายภราดร ก่อนเดินทางไปที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
นายอนุทิน กล่าวให้กำลังพี่น้องประชาชน พร้อมเผยว่าเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้ลงเรือท่าเรือศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยสองฝั่งแม่น้ำน้อย และได้พบประชาชนที่เก็บผักบุ้งขายในราคากำละ 5 บาท ได้เหมามาแจกจ่ายให้กับคณะ
จากนั้นได้เหมาปลาที่ชาวบ้านล่องเรือจับได้ในแม่น้ำน้อย ปล่อยกลับลงไปสู่แม่น้ำน้อยตามธรรมชาติเป็นการทำบุญ และไปขึ้นเรือที่บริเวณวัดบางจัก ก่อนเดินทางกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ.อ่างทอง และเดินทางกลับต่อไป
รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบเกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 4 อำเภอ 22 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน 1,013 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 839.5625 ไร่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน 626 ครัวเรือน อำเภอป่าโมก จำนวน 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน 208 ครัวเรือน อำเภอไชโย จำนวน 8 ตำบล 24 หมู่บ้าน 106 ครัวเรือน อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 6 ตำบล 13 หมู่บ้าน 73 ครัวเรือน
ล่าสุด สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน สถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง มีระดับน้ำสูง 8.40 เมตร จากจุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,190 ลบ.ม./วินาที เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด