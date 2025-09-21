ตร.จับวัยรุ่นโพสต์โชว์อาวุธปืนทำแตกตื่น ที่แท้ปืนอัดลม เตือนระวังทำสังคมเข้าใจผิด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน สภ.เมืองภูเก็ต ระบุว่า พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ได้สั่งการเมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 18.00 น. ให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์ภาพโชว์อาวุธปืน ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลในสังคม
จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้โพสต์ภาพดังกล่าว คือ นายเช อายุ 17 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเช และพบอาวุธปืนที่มีลักษณะและรูปพรรณตรงกับในภาพที่โพสต์ โดยพบว่าเป็นปืนอัดลมชนิดกระสุนพลาสติก ซึ่งทำเลียนแบบให้ดูคล้ายกับอาวุธปืนจริง โดยไม่ใช่อาวุธปืนที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอาวุธดังกล่าวเพื่อป้องกันการนำไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม และได้นำตัวนายเช มาที่ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อทำประวัติและเฝ้าระวังการกระทำในอนาคต พร้อมทั้งเรียกผู้ปกครองมารับตัวกลับไปดูแลและตักเตือนให้งดการกระทำที่อาจเป็นการสร้างปัญหาต่อสังคม
ทั้งนี้ สภ.เมืองภูเก็ต ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า อาวุธปืนที่พบไม่ใช่ปืนจริงและไม่เป็นอาวุธผิดกฎหมาย แต่ยังคงขอให้ทุกท่านระมัดระวังและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมต่อไป