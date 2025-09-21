กรรมตามทัน โจรชิงกระเป๋าสาว ขี่ จยย.หลบหนีชนกระบะสลบคาที่
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ร.ต.อ.สุรพัฒน์ ภาดี รอง สว. สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 00.01น.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.ปากช่อง ว่า มีเหตุคนร้ายชิงกระเป๋าและมีอุบัติเหตุรถชนกัน ถนนมิตรภาพคู่ขนาน ปากซอยราชประชา เขตเทศบาลเมืองปากช่อง หลังรับแจ้งจึงรีบรุดออกไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วัชระ เรียบสูงเนิน สว.สืบสวน และตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุบริเวณริมถนน หน้าร้านยูไลค์ พบ น.ส.จูน ( นามสมมุติ ) อายุ 18 ปี ผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าไป ถัดไปประมาณ 100 เมตร บริเวณแยกซอยราชประชา พบรถจักรยานยนต์ คาดเป็นคนร้ายที่กระชากกระเป๋าขับขี่หลบหนีมาชนกับรถกระบะสีดำ กลางคัน อย่างแรงจนล้มกระเด็นตกขอบถนน
“ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสลบแน่นิ่ง พบเป็นชายวัยรุ่น สวมเสื้อคอกลม สีดำแขนสั้น กางเกงสีน้ำตาลขาสั้น ทราบชื่อ นายวันชนะ (สงวนนามสกุล ) อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ นอนคว่ำหน้าพื้นถนน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา คาดว่าเป็นคนร้ายที่กระชากกระเป๋ามา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่ พร้อมตามไปอายัดตัวไว้สอบสวนก่อน ซึ่งตำรวจฝ่ายสืบสวนกำลังทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ”ร.ต.อ.สุรพัฒน์ กล่าว
ร.ต.อ.สุรพัฒน์ กล่าวต่อว่า จากการสอบสวน น.ส.จูน ( นามสมมุติ ) อายุ 18 ปี ผู้เสียหาย ให้การว่า ขณะตนยืนคุยอยู่กับเพื่อนบริเวณริมถนน หน้าร้านยูไลค์ สังเกตเห็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์วนไปมาผิดสังเกต ตนจึงล่วงเอาเงินในกระเป๋ามาใส่กระเป๋ากางเกง มีเพียงเศษเงินเพียง 40 บาทในกระเป๋า พอเผลอก็ถูกกระชากกระเป๋า ตนร้องให้คนช่วยและวิ่งตามไปไม่ไกลก็พบว่ารถจักรยานยนต์ของคนร้ายชนกับรถกระบะ จึงได้รวบรวมหลักฐาน พยาน เพื่อนำผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีข้อหาวิ่งราวทรัพย์ หรือการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาทรัพย์ไปซึ่งหน้า รวมทั้งเฉี่ยวชนรถผู้อื่นเสียหายด้วย