สลด! จนท.รพ. มาร่วมงานวิ่ง ล้มฟุบหมดสติ ก่อนสิ้นใจที่ รพ.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการจัดกิจกรรมรายการวิ่งฯ เพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพริมฝั่งโขง โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสัมผัสบรรยากาศการวิ่งยามเช้า โดยการวิ่งแบ่งออก 3 ระยะคือ 4 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และระยะ 20 กิโลเมตร มีจุดสตาร์ตและเส้นชัยที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช วิ่งเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง
ซึ่งการวิ่งครั้งนี้ เริ่มปล่อยขบวนนักวิ่งตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน จ.นครพนม มีกำหนดเวลา 3-4 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเข้าเส้นชัยที่ลานพญานาค โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
ภายในงานมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย รถกู้ชีพ 1669 รพ.นครพนม และชุดเคลื่อนที่เร็วรถจักรยานยนต์ มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยให้แก่นักวิ่งจากหลายจังหวัด ขณะนักวิ่งรายหนึ่งเป็นหญิงทราบชื่อภายหลังคือนางวัชรา (สงวนนามสกุล ) อายุ 45 ปี ชาว ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร วิ่งเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงมาถึง กม.ที่ 18 ก่อนเข้าเส้นชัย 2 กม.
หญิงรายนี้ได้ล้มฟุบหมดสติและไม่มีชีพจร รถกู้ชีพ 1669 รพ.นครพนม พบเห็นจึงช่วยทำการ CPR ปั๊มหัวใจ ก่อนนำขึ้นรถส่งตัวไปรักษาที่ รพ.นครพนม ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต สันนิษฐานว่าหัวใจอาจล้มเหลว
ล่าสุดเวลา 10.00 น. เพื่อนชายผู้เสียชีวิต ทำงาน ที่ อ.นาหว้า กล่าวว่า นางวัชราเป็นชาว อ.เต่างอย ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.เต่างอย มีโรคประจำตัวคือโรคไทรอยด์ มาวิ่งกับเพื่อนรวม 9 คน ขับรถยนต์มานอนที่โรงแรมในตัวเมืองนครพนม 1 คืน ก่อนวิ่งในช่วงเช้าตรู่ อาจพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่ ส่วนสามีเป็นตำรวจที่ สภ.เต่างอย ทราบข่าวได้เดินทางมารับร่างภรรยาเพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จึงมอบร่างให้ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป