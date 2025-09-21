สลด คนงานชาวลาว นั่งหลังรถบรรทุก ถูกลูกตุ้มเหล็ก หนัก 5 ตัน ไหลทับดับ คนขับเผยนาทีเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน สภ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง บริเวณ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรับแจ้งว่า ตุ้มเหล็กปั้นจั่นทับคนงานเสียชีวิต บนรถบรรทุก ที่เกิดเหตุ พบนายคำม่วน อายุ 32 ปี ชาวสปป.ลาว เสียชีวิตจากการถูกลูกตุ้มเหล็ก ปั้นจั่นทับ บนรถบรรทุก ที่บรรทุกโครง เสา และตุ้มเหล็กปั้นจั่นมา
สอบถามนายสมพงษ์ (คนขับรถ) เปิดเผยว่า ขนเหล็กโครงปั้นจั่นที่ไซส์งานก่อสร้าง หลังโรงเรียนนายร้อยฯออกมา โดยมีคนงานนั่งอยู่ท้ายรถระหว่างทาง ก่อนจะถึงไฟแดง แยกสามพราน ได้เบรกรถแล้วได้ยินเสียงร้อง และเสียงดังคล้ายเหล็กกระแทกบริเวณท้ายรถ จึงรีบจอดรถเข้าริมถนน แล้วปีนขึ้นไปดูพบลูกตุ้มเหล็ก หล่นใส่คนงานที่นั่งอยู่ท้ายรถ จึงรีบยกเฮี๊ยบเพื่อทำการยกเหล็กลูกตุ้มออกจากตัวผู้เสียชีวิต ที่นอนหมดสติเลือดออกปาก หายใจรวยริน กระทั่งมูลนิธินำตัวออกจากรถสิบล้อและทำการ CPR แต่ไม่เป็นผล ตนก็ไม่ทราบว่า นายคำม่วน นั่งหรือนอนอยู่แต่คาดว่าช่วงเวลาเบรกรถ ลูกตุ้มน้ำหนักกว่า 5 ตัน เลื่อนมากระแทกอย่างแรง