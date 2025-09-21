พื้นที่ท่วมขังชัยนาทน้ำเริ่มเน่าเหม็น ส่งผลกระทบชาวบ้าน ขณะเขื่อนเจ้าพระยาตรึงระบาย 2,200 เป็นวันที่4
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ต.ตะหลุก อ,สรรพยา จ.ชัยนาท แจ้งว่าน้ำที่ท่วมขังมานานนับเดือนเริ่มเน่ากลิ่งเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้ว เพราะต้นไม้และหญ้าสดต่างๆเริ่มตายและเน่าเปื่อย ทำให้น้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่น มีกลิ่นเหม็นโชยรบกวนตลอดเวลา อีกทั้งยังพบว่ามียุงและแมลงเพิ่มมากกว่าปกติอย่างมากอีกด้วย โดยชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่องคาดว่าโรคที่มากับน้ำอย่างน้ำกัดเท้า ตาแดง และโรคระบาดอื่นๆก็น่าจะตามมาในไม่ช้า จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาหาวิธีแก้ไข หรือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ด้านสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,250ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้15.74ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่เกณฑ์ 2,200ลบ.ม./วิ เป็นวันที่4 เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนัก21-27ก.ย. และลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนที่กำลังถูกน้ำท่วมสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ1สัปดาห์วัดได้ 15.23ม.รทก. จากปัจจัยเสริมน้ำทะเลหนุนสูงที่ปากแม่น้ำ
และจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้คงการระบายไว้ที่อัตรา2,200ลบ.ม./วิต่อเนื่องเป็นวันที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทหรือปภ.เปิดเผยข้อมูลว่าปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วมของจ.ชัยนาท ทั้งสิ้น4อำเภอตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคือเหนือเขื่อนในอ.มโนรมย์อ.วัดสิงห์และอ.เมืองชัยนาทส่วนท้ายเขื่อน1อำเภอคอือ.สรรพยารวม16ตำบล46หมู่บ้าน9ชุมชนในเขตเทศบาลรวม399ครัวเรือน (ไม่รวมบ้านไม่มีเลขที่ที่ตกสำรวจ)มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน1,024คนโดยทางจังหวัดจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วที่สุด
กรมชลประทานยังย้ำเตือน4จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ที่คาดว่าระดับน้ำจะยกสูงขึ้น5-10ซ.ม.ใน24ชม.ข้างหน้า
โดยในวันพรุ่งนี้(22ก.ย.) สทนช.จะมีประชุมประเมินสถานการณ์เพื่อปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆรวมทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลง จากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่กำลังมีอิทธิลทำให้ฝนตกหนักในภาคเหนือ อิสาน และภาคกลางในสัปดาห์หน้าด้วย