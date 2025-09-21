ปทุมธานีอ่วม อ.สามโคกท่วมหนักหลังมวลน้ำจากอยุธยาไหลบ่าเข้าพื้นที่
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เนื่องจากสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณการปล่อยน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปทุมธานี ระดับน้ำจะลงต่ำสุดในช่วงเช้าและจะขึ้นสูงสุดเวลา 22.00 น. อยู่ในเกณฑ์เฝ่าระวัง โดย ต.ท้ายเกาะ มีพื้นที่ติดต่อกับ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บรรยากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง จ.ปทุมธานี จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนัก ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (กอปภ.จ.ปทุมธานี) ได้ประกาศเฝ้าระวัง ขอให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้น และยกของขึ้นที่สูงโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำ ถนนเข้าออกมีน้ำท่วมสูง ประชาชนต้องนำรถยนต์ไปจอดบนถนน ใช้เรือและโฟมในการสัญจรเข้าออก บ้านเรือนประชาชนที่มีบ้านชั้นเดียวอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำเข้าท่วมภายในบ้าน ต้องยกพื้นขึ้นสูง บางหลังไม่สามารถอยู่อาศัยได้
จากการสอบถาม นายบุญรัตน์ เหมือนสร้อย กำนัน ต.ท้ายเกาะ ที่กำลังสำรวจน้ำท่วมในพื้นที่ กล่าวว่า ตอนนี้สถานการณ์น้ำยังมีขึ้นมีลง แถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมแบบนี้มาครึ่งเดือนแล้ว แต่ตอนนี้ท่วมหนักขึ้นน้ำขึ้นทุกวัน โดย ต.ท้ายเกาะ มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน แต่ได้รับผลกระทบ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 2 และ 3 อีกหมู่บ้านเป็นที่ดอนอยู่นอกคันกั้นน้ำ โดยน้ำจะขึ้นช่วงเย็นถึงดึกและจะลงในตอนเช้า ประชาชนที่เป็นบ้านชั้นเดียวเริ่มเดือดร้อนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ชาวบ้านเริ่มใช้เรือในการเดินทางแต่บางจุดช่วงน้ำลงก็ใช้ไม่ได้ต้องลุยน้ำ ตอนนี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เตรียมความพร้อมคอยดูระดับน้ำและรายงานทางอำเภอและช่วยชาวบ้านขนของขึ้นที่สูง