มวลชน 200 ชีวิต ให้กำลังใจทหารชายแดนตราด ลั่น ทวงคืน 17 จุด ก่อนเปิดด่าน 

มวลชนจากตราดและจันทบุรีกว่า 200 คน เดินทางมาให้กำลังใจทหารพรานนาวิกโยธินถึงฐานบ้านชำราก มอบเสบียง-ยุทธปัจจัยช่วยสร้างบังเกอร์ พร้อมประกาศจุดยืน ‘ทวงคืน 17 จุด’ ที่ถูกรุกล้ำ ย้ำไม่ยอมให้เปิดด่านถาวรหากแผ่นดินไทยยังไม่กลับคืนครบ ด้านภาคธุรกิจท่องเที่ยวร่วมสร้างความเชื่อมั่น ยืนยันตราดยังปลอดภัย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กันยายน กลุ่มรักชาติ จากจังหวัดตราด จันทบุรี, ชาวบ้านตำบลชำราก พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด รวมกว่า 200 คน เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 535 บ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เพื่อให้กำลังใจทหารพราน มอบสิ่งของ มอบปูน มอบยางรถยนต์ และร่วมทำกระสอบทรายช่วยทำบังเกอร์ให้กับทหารพรานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดน
ขณะที่อาสากู้ภัยฯ ได้นำยางรถเก่ากว่า 300 เส้น มามอบเพิ่มเติมให้กับฐานฯ เพื่อนำไปเป็นแนวบังเกอร์ ส่วนมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดยนายกิตติธัช ไชยอรรถ ตัวแทนพรรคกล้าธรรม ได้นำปูนจำนวน 40 ลูก มามอบให้เพื่อสร้างเป็นบังเกอร์
จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันถือธงชาติ และป้ายที่มีข้อความว่า “ทวงคืน แผ่นดินไทย 17 จุด” “17 จุด เป็นของไทย ไม่ใช่ของเขมร” พร้อมร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงสัญลักษณ์รักชาติ รักทหาร เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว ทหารพรานได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมประกาศว่า จะรักษาดินแดนไทยไม่ให้เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียว
นางอิศรา อิงคเพียงกุล แกนนำกลุ่ม กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เกิดจากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และเพื่อมาสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนด้วยตาตนเอง เพื่อคลายข้อสงสัยและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง วันนี้เรามาด้วยกำลังใจที่เต็มร้อย ถึงแม้จะเป็นผู้หญิง เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารของเรา ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา พวกเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและสู้ไปด้วยกัน
นางอิศรายังได้กล่าวขอบคุณชาวจันทบุรีที่เดินทางมาร่วมแสดงพลังในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักชาติและความสามัคคีของคนในภาคตะวันออกที่ไม่ทอดทิ้งกัน และพร้อมจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคต หากมีประเด็นปัญหาที่ต้องการความชัดเจนหรือต้องการส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และขอเป็นกำลังใจให้ ทหารเปรียบเหมือนลูกหลานของเราที่คอยป้องกันชายแดน ทำให้พวกเราได้อยู่อย่างสุขสบาย เราต้องรักกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้แผ่นดินของเราไม่หายไปไหน
ด้านนายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด พร้อมสมาชิกที่เดินทางไกลจากเกาะช้างมาที่บ้านชำราก กล่าวว่า สถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง ทำให้เกิดความกังวลในการเดินทางมายังจังหวัดตราด แต่ยืนยันว่าผลกระทบยังไม่รุนแรงมากนัก และต้องการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวทุกคนว่าจังหวัดตราดยังคงมีความปลอดภัยสูง
“จังหวัดตราดยังปลอดภัย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว อย่ากังวลใจเรื่องนี้เพราะทหารดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่มีความวุ่นวาย ขอให้นักท่องเที่ยวสบายใจได้ว่าเดินทางมาเที่ยวจังหวัดตราดได้อย่างปลอดภัย นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวแล้ว เป้าหมายสำคัญของการมาในครั้งนี้คือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร โดยภาคเอกชนยืนยันว่าจะคอยให้การสนับสนุนในสิ่งที่สามารถทำได้ ขอส่งกำลังใจให้เต็มที่ อะไรที่เราสนับสนุนได้ เราก็จะช่วยอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้หรืออาหารที่จำเป็น พวกเราพร้อมจะร่วมมือกันทำให้ดีที่สุด” นายวิชิตกล่าว
นายกิตติธัช ไชยอรรถ ตัวแทนพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า การส่งมอบครั้งนี้สืบเนื่องจากการประสานงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำบังเกอร์มามอบให้ แต่ยังขาดปูนซีเมนต์สำหรับทำฐานที่มั่นคงแข็งแรง จึงได้มีการร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมมายังทีมงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการอนุมัติและดำเนินการจัดส่งอย่างเร่งด่วน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถขนส่งจากโครงการชลประทานตราด
“นอกจากปูนซีเมนต์ที่นำมามอบในวันนี้แล้ว ทางหน่วยทหารยังมีความต้องการใช้รถแบ๊กโฮขนาดเล็กเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายบังเกอร์เข้าประจำที่ และช่วยในการตักทรายใส่กระสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ใหญ่เพื่อนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยสนับสนุนโดยเร็วที่สุด” นายกิตติธัชกล่าว
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัสยังฝากกำลังใจมายังกำลังพลทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนชาวตราดที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เสมอมา โดยยืนยันว่าหากมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่ชายแดน ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป
ด้านนางอุไรวรรณ เพียวสามพราน อายุ 68 ปี ชาวบ้านอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด ได้นำอาหารปรุงสุกหลากหลายชนิด ทั้งส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด แกงไก่ แกงหมู และขนมหวาน มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
นางอุไรวรรณกล่าวว่า ป้าเป็นคนรักชาติบ้านเมือง เป็นนักสู้ ป้าต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2551 ไม่เคยถอย และอยากบอกทหารว่าขอให้สู้ให้เต็มที่ พวกเราประชาชนที่อยู่ข้างหลังเป็นกำลังใจให้เสมอ และขอคัดค้านการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอย่างชัดเจน จนกว่าปัญหาเรื่องเขตแดนจะได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย ต้องจัดการเรื่องเขตแดนกับฝั่งกัมพูชาให้สำเร็จก่อน ต้องเอาแผ่นดินของเราคืนมาก่อนแล้วค่อยเปิด ประชาชนไม่พอใจ ถ้ายังไม่เรียบร้อยแบบนี้ เปิดไม่ได้เด็ดขาด