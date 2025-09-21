จับชายจีน ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้าไทย หลังหลบหนีแก๊งสแกมเมอร์

จับชาวจีนหนีตายข้ามแม่น้ำเมยจากพื้นที่สแกมเมอร์พบพระเข้าเขตไทย หลังถูกหลอกว่า ให้ไปงานที่สิบสองปันนา ประเทศลาว แต่ส่งไปพื้นที่สแกมเมอรในเมียนมา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อย421 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ออกลาดตระเวนชายแดนไทย เมียนมา ริมฝั่งแม่น้ำเมยบริเวณสะพานขาด บ้านมอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เจ้าหน้าที่ได้พบชายต้องสงสัย เป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติจีน ข้ามแม่น้ำเมยมาขึ้นฝั่งเขตไทย ที่บ้านมอเกอร์ไทย ตรวจสอบทราบว่า เป็นชายชาวจีนชื่อ นายโจเหยี่ยนจุน อายุ 43 ปี ได้ข้ามไปฝั่งเมียนมาโดยผิดกฎหมาย จึงควบคุมตัวไว้ เนื่องจากพื้นที่ชาวจีนข้ามไปมานั้น เป็นท่าข้ามที่ห้ามคนข้ามไปมา โดยเฉพาะชาวต่างชาติ มีการห้ามปรามโดยเด็ดขาด
จากการสอบถามนายโจเหยี่ยน จุน ให้การว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน ได้นัดกับเพื่อนว่าจะไปทำงาน และนัดเจอกันที่ สิบสองปันนา ประเทศลาว จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.พบพระ และข้ามไปฝั่งเมียนมา โดยมีรถยนต์ไปรับ ซึ่งตนเองไม่ทราบ เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ประเทศลาว ก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอก จากนั้นได้หาทางหลบหนีเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ทหารได้ส่งตัวให้กับตำรวจสภ.พบพระ ในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้นว่าจะมีหนังสือเดินทางประเทศจีนก็ตาม
สำหรับพื้นที่ตรงข้าม อ.พบพระ นั้นเป็นพื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ อยู่ในเขตอิทธิพลของทหารกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.ซึ่งเป็นจุดที่มีสแกมเมอร์ออนไลน์จำนวนมาก