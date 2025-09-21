เขมรเกณฑ์ชาวบ้านประชิดรั้วลวดหนาม หลังผวจ.สระแก้ว ขีดเส้นอพยพ 10 ต.ค.

เขมรเติมชาวบ้าน ประชิดรั้วลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน หลังผวจ.สระแก้ว ขีดเส้น ผวจ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา ให้อพยพชาวเขมรที่บุกรุก พ้นไทยภายใน 10 ต.ค.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อมีชาวเขมรเข้ามาเพิ่มเติมกับพวกที่พักค้างแรมอยู่บริเวณเพิงพักชาวเขมร จะทยอยเดินแถวเข้ามาเป็นระยะๆ จนมีผู้คนเพิ่มจำนวนขึ้นนับร้อย
รายงานข่าว ระบุว่า หลังจากที่นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว ได้มีหนังสือตอบกลับไปยังนายอุม เรียม เตร็ย ผวจ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 กันยายน ให้ทำแผนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่บุกรุกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมที่จะถึงนี้ และจะดำเนินการตามกฎหมายไทยขั้นเด็ดขาดกับชาวเขมรที่รุกล้ำอธิปไตยของไทย ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย คนไทย และลักขโมยทรัพย์สินของราชการ แต่ทางนายอุดม เรียน เตร็ย ยังเงียบ แต่มีการเกณฑ์มวลชนจำนวนมากเข้ามาประชิดแนวรั้วลวดหนามทั้งที่บ้านหนองหญ้าแก้วและที่บ้านหนองจาน
ต่อมานายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหญิงหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจบรรดาอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส) และชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เข้าไปปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบและปกป้องอธิปไตยของไทยเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจและทหาร ทั้งที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน
อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเย็น ยังไม่มีการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายไทย นอกจากมายืนเพื่อแสดงสัญลักษณ์เท่านั้น ขณะที่ทางฝ่ายไทย ยังคงเตรียมพร้อมรับมือทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน