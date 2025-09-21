อำนาจเจริญอ่วม ถนนหลายเส้นจม หลังฝนตกหนักติดต่อกันยาวนาน

อำนาจเจริญ อ่วม 2 ถนนสายหลักและถนนรอบเมืองจมบาดาล การสัญจรลำบาก เนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันยาวนาน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่จ.อำนาจเจริญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงค่ำวันนี้ (21 กันยายน) เกิดฝนตกหนัก ติดต่อกันยาวนาน ส่งผลให้น้ำท่วมขังถนนสายหลัก คือ ถนนอรุณประเสริฐ ทางไปเขมราฐ และถนนชยางกูร ทางไปจ.มุกดาหาร
เช่นเดียวกับที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะมีน้ำท่วมขังถนนสายอรุณประเสริฐ บริเวณบ้านดอนแดง ถนนท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร การสัญจรไปมาลำบากสำหรับรถเล็ก บางคันจอดเสียอยู่ข้างทาง
ในขณะที่เส้นทางถนนชยางกูร หน้าห้างใหญ่เยื้องๆ กับบิ๊กซี และแม็คโครโลตัส น้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตร การสัญจรไปมาลำบาก ซึ่งสาเหตุมาจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมง และตกหนักเป็นช่วงๆ ขณะที่การระบายน้ำล่าช้า และคลองระบายน้ำเล็กเกินไป ทำให้น้ำระบายได้ช้า