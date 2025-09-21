ผลเลือกตั้ง ส.ท.เทศบาลนครนครปฐม สิทธิรักษ์ ปชน. ลงคนเดียว ได้ 1,456 คะแนน ใช้สิทธิ 2,612 คน

ผู้สมัคร ปชน. นครปฐม เข้าวิน สท.เทศบาลนครเจดีย์ใหญ่ 1 เดียวในสภา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่มี นายสิทธิรักษ์ สุวรรณศรี ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคประชาชน เพียงคนเดียว ได้คะแนน 1,456 คะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,325 คน มาใช้สิทธิ 2,612 คน คิดเป็นร้อยละ 21.19 บัตรไม่เลือกผู้ใด 1,016 ใบ บัตรเสีย 140 ใบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตตรวจการที่ 2 นายสมยศ บุญทาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ