ยุทธภูมิ เย็นสบาย คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมนายกเล็กสำราญ ทิ้งห่างอันดับ 2 กว่า 300 คะแนน

ยุทธภูมิ เย็นสบาย คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมนายกทต.สำราญ ด้วยคะแนนกว่า 3,200 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งหมายเลข 2 กว่า 300 คะแนน
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ศูนประสานงานและอำนวยการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลสำราญ แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กำหนดใช้เป็นสถานที่ในการรวบรวมคะแนนที่จะถูกนับและส่งผลมาจากหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วยเลือกตั้ง จากจำนวน 13 หมู่บ้าน โดยแต่ละหน่วยฯ ได้ทำการปิดหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งพร้อมกันในเวลา 17.00 น. ก่อนจะเริ่มทำการนับคะแนนการเลือกตั้งนายก ทต.สำราญ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายกเทศบาลตำบลสำราญคนเดิม ทางจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 และมีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลสำราญ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย หมายเลข 1, นายทวี แสนอาจ หมายเลข 2 และ นายธนัญชัย วงษ์ซ้าย หมายเลข 3 โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 8,268 ราย
อย่างไรก็ตาม ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยเลือกตั้ง 13 หมู่บ้าน ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 3,221 คะแนน, อันดับที่ 2 คือ นายทวี แสนอาจ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 2,863 คะแนน ห่างกัน 358 คะแนน จากประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 6,084 คะแนน ทั้งนี้ หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสำราญ จะมีการประกาศผล และส่งผลการเลือกตั้งไปยัง กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป