ผอ.ร.ร.อนุบาลโคราช แจงสอนพิเศษวันหยุด ไม่ได้บังคับ ผู้ปกครองรวมกลุ่มร้องขอ

ผอ.ร.ร.อนุบาลโคราช แจงเรียนเสริมวันหยุดทำตามขั้นตอน ไม่ได้บังคับ ผู้ปกครองรวมกลุ่มร้องขอให้จัดสอน
จากกรณีมีการส่งบัตรสนเท่ห์ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวหาโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 4,028 คน ว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์จากนักเรียน โดยจัดสอนพิเศษในวันหยุดและเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองรายละ 1,600 บาท เปิดห้องเรียนร่วม 100 ห้อง และยังต้องจ่ายค่าเช่าห้องละ 1,500 บาท ให้กับผู้บริหาร เมื่อสอบถามผู้ปกครองส่วนใหญ่เกรงว่าหากไม่เรียนพิเศษ บุตรหลานจะเรียนไม่ทันเพื่อนๆ นั้น
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และครู ร่วมกันชี้แจงว่า การจัดสอนพิเศษเป็นโครงการกิจกรรมเสริมศักยภาพให้นักเรียน ยกระดับด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งเป็นความสมัครใจของผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานในวันหยุด ได้รวมตัวทำหนังสือร้องขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้น โดยนำเสนอโครงการต่อดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการอนุมัติ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องทำงานและไม่มีรายได้มากพอนำบุตรหลานไปเรียนพิเศษตามสถาบันเอกชน ดังนั้นผู้ปกครองเล็งเห็นโรงเรียนมีความปลอดภัย ครูผู้สอน รวมถึงบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิด
ขอยืนยันการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามในแต่ละเดือนข้อมูลจำนวนผู้เรียนเสริมในวันเสาร์ มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 ไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากเป็นความสมัครใจ บางรายเรียนเพียง 1 เดือน หรือต่อเนื่องจนจบเทอม ราคากำหนดต่อเดือนประมาณ 1,500 บาท นำไปเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น อาหารกลางวัน ขนม เบรก รวมทั้งอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นบัตรสนเท่ห์ที่ส่งต่อเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ด้านนางสาวสุกัญญา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2/11 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นเรื่องดีมากๆ เนื่องจากตนไม่มีเวลาดูแลบุตรในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ การนำบุตรมาฝากไว้กับครูผู้สอนมีความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากกว่านำไปเรียนกับสถาบันเอกชนที่มีราคาแพงกว่า 2-3 เท่า ที่ผ่านมาโครงการเสริมศักยภาพนักเรียนนี้ช่วยให้บุตรสามารถมีความรู้ในการอ่าน เขียน คิดคำนวณได้ดีขึ้น ขอให้ทางโรงเรียนจัดโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมของครู นักเรียนชั้นปฐมวัย บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นสนุกสนาน