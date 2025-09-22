ชาวบ้านแตกตื่น! รถบรรทุก6ล้อ แหกโค้งทับอาคารเรียน จ.แม่ฮ่องสอน พังยับ
เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านหนองขาวกลาง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ว่าขณะนี้เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ แหกโค้งตกลงไปทับอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง จนอาคารเรียนพังยับและมีคนขับได้รับบาดเจ็บด้วย หลังได้รับแจ้งแล้วร้อยเวรประจำวันได้ประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลศรีสังวาล เดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุทันที ซึ่งระยะทางและเส้นทางช่วงนี้เป็นหน้าฝนและจุดที่เกิดเหตุอยู่บนดอยสูงด้วย ต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง กว่าจะถึงที่เกิดเหตุ
โดยจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงทางโค้งและโรงเรียนตั้งอยู่ด้านล่างของถนน ก็พบว่ารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สีขาว ยี่ห้อฮีโน่ ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดัง(ขอสงวนนามบริษัท) ตกลงไปทับอยู่ที่หลังคาและตัวอาคาร จนทำให้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังพบคนขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บทั้งที่ใบหน้า แขนและที่ข้อเท้า ชาวบ้านได้ช่วยเหลือนำตัวออกมาจากรถไว้ก่อนแล้ว สภาพรถด้านหน้าพังยับ
นายพะนอรา ดิแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง ที่เดินทางมาตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมกับคณะกรรมการของโรงเรียนและอยู่ในสภาพที่ตกใจอย่างหนัก ได้เข้าตรวจสอบภายในอาคารก็พบว่ามีโครงหลังคาได้รับความเสียหายไปทั้งแถบ ข้าวของที่เก็บไว้พังเสียหายกระจัดกระจายเกลื่อน ซึ่งแต่ละคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า หากเป็นวันเกิดเรียนตามปกติอาจจะมีความเสียหายหรือมีนักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอน แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดจึงไม่มีใครอยู่ในอาคารหลังดังกล่าว
ด้านชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่บริษัทแห่งนี้ได้เข้ามารับเหมาก่อสร้างเส้นทาง ก็เจอกับปัญหาการขับรถเร็ว และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง แต่ในครั้งนี้เชื่อว่าสาเหตุมาจากรถบรรทุกดินขนาด 6 ล้อ คันที่ประสบเหตุ น่าจะเร่งขนส่งวัสดุไปหน้างาน จนกระทั่งมาถึงช่วงทางโค้งตรงโรงเรียนก็มีชาวบ้านได้ยินเสียงเบรกเป็นทางยาวจนกระทั่งรถตกลงมาทับโรงเรียนดังกล่าว จึงอยากจะขอให้ผู้รับเหมาได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของชาวบ้านให้มากกว่านี้ด้วย
ขณะที่เพจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน โพสต์ข้อความระบุว่า
วันนี้ 21 ก.ย. 2568 เวลาประมาณ 17:00 น. พ.ต.ท.ฐานพัฒน์ โยสัก สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน พนักงานสอบสวนเวร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.เมืองฯ ว่ามีเหตุ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เสียหลักลงข้างทาง ไปเฉี่ยวชนกับอาคารโรงเรียน ที่เกิดเหตุ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (รร.บ้านหนองขาวกลาง) ม.3 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิด
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบ รถยนต์ยี่ห้อ ฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 83-7044 เชียงใหม่ ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายกษิดิศ ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล มีอาคารและหลังคาโรงเรียนทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย
จึงได้ทำบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุ แผนที่ ถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป