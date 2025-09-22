อดีตสมาชิกสภา อบต. ขับรถชนเสาไฟฟ้าดับ ชาวบ้านเล่านาทีระทึก ได้ยินเสียงเบรกลากยาวดังสนั่น
เมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลา 03.30 น. พ.ต.ท.สุธน จิตตภูมิ สารวัตรเวรสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าบริเวณ ถนนปทุม-รังสิต มุ่งหน้าสะพานปทุมธานี 1 หน้าปั๊มปตท. ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย แพทย์นิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรม อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ Isuzu d-max สีดำ สภาพด้านหน้ารถ ชนเสาไฟฟ้าสภาพข้างรถด้านคนขับประตูรถได้รับความเสียหายจอดอยู่บนฟุตบาทหน้าปั๊มปตท. ทราบชื่อคนขับ นายวรา เหมือนสร้อย อายุ 75 ปี ชาวตำบลสามโคก ในรถพบบัตรราชการ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท้ายเกาะ สภาพเสียชีวิตอยู่ เบาะคนขับ
จากการสอบถาม นายภมรินทร์ ไรเดอร์แอพพ์ดัง กล่าวว่า ขณะนั้นตนเอง ได้จอดรถอยู่ภายในปั๊มเพื่อชาร์จ แบตเตอรี่รถยนต์ ก็ได้มีเสียงรถเบรกลากยาวบนถนน ช่วงลงสะพานข้ามแยกสันติสุข ตนเองจึงหันไปดูจากนั้นมีรถกระบะ สีดำได้พุ่งมาชนเสาไฟฟ้าหน้าปั๊ม ตนเองจึงวิ่งมาดู และแจ้งเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมแพทย์นิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบที่เกิดเหตุ บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบกล้องวงจรปิด บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ และให้อาสามือที่ป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตทางนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พร้อมประสานญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญ กุศลทางศาสนาต่อไป