สลด สองวัยรุ่นชวนกันไปเล่นน้ำ ลื่นตกฝาย จมดับต่อหน้าเพื่อน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ยโสธร ช่วงเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.ฐิติพันธ์ สุภาพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำสูญหายอยู่ที่บริเวณฝายน้ำล้นลำห้วยถ่ม ใกล้กับบ้านดงบัง ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานอาสากู้ภัยและนักประดาน้ำเข้าไปช่วยกันค้นหาร่างของเด็กที่จมหายไปในน้ำ
จุดเกิดเหตุเป็นฝายน้ำล้นข้ามลำห้วย พบว่าปริมาณน้ำเต็มลำห้วยและกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง นักประดาน้ำช่วยกันลงค้นหาใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็พบศพของเด็กที่จมน้ำทราบชื่อ นายชาญวิทย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี ราษฎรบ้านโนนทรายงาม ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร สภาพสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวเสียชีวิตจมอยู่ในลำห้วยที่มีระดับน้ำลึก 4 เมตร ห่างจากจุดลงเล่นน้ำกว่า 10 เมตร ก่อนที่นักประดาน้ำจะนำร่างขึ้นฝั่งเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์เวรได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนท่ามกลางความเสียใจของพ่อแม่และญาติๆ
จากการสอบถามเด็กชายขจรศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี เพื่อนของผู้ตายที่ไปด้วยกัน เล่าว่า ในช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ตายได้ชักชวนตนไปเล่นน้ำที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นฝายน้ำล้นใกล้กับหมู่บ้านโดยพากันขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไป พอไปถึงฝายน้ำล้นผู้ตายก็ได้ถอดเสื้อและกางเกงออกเหลือแต่กางเกงใน แล้วกระโดดลงไปในน้ำทันที ซึ่งตนก็ได้ห้ามปรามว่าอย่างลงน้ำนะ ซึ่งตนได้นั่งรออยู่บนฝั่งสักพักผู้ตายได้ลื่นตกจากฝายน้ำล้นแล้วกระแสน้ำได้พัดเอาร่างห่างออกไปเรื่อย ๆ จนไปถึงบริเวณที่น้ำลึก ผู้ตายก็พยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่ง แต่ด้วยกระแสน้ำที่พัดเชี่ยวแรงจึงอาจทำให้ผู้ตายหมดแรงแล้วจมหายไปต่อหน้าตน ตนก็ไม่กล้าลงไปช่วยเพราะระดับน้ำลึกจึงได้รีบขับขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อแจ้งผู้ปกครองของผู้ตาย เมื่อผู้ใหญ่มาถึงจึงได้แจ้งกู้ภัยและนักประดาน้ำเข้าไปช่วยกันค้นหาดังกล่าว