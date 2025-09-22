ลูกสาวติดใจ แม่ถูก น้องแฟนใหม่ถอยกระบะทับดับสลด อ้างมองไม่เห็น ซ้ำไม่ขอโทษ วอนตร.สอบให้กระจ่าง
เมื่อกลางดึกวันที่ 21 กันยายน ร.ต.อ.สมพร กระฉอดนอก รองสารวัตรสอบสวนเวร สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะถอยชนคนเสียชีวิต ที่ชุมชนการเคหะ ซอย 24 ต.ในเมือง อ.เมือง จึงรุดไปตรวจสอบ
พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลัง คือ นางปริวรรณ วัลลิกุล อายุ 54 ปี ที่อยู่ บ้านหลังหนึ่งมน ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะและตามร่างกายอยู่ท้ายรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีขาว โดยมีนายสมชาย นามสมมุติ อายุ 55 ปี ได้แสดงตัวเป็นคนขับรถกระบะกับเจ้าหน้าที่
จากนั้นได้มอบหมายให้อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพฮุก.31 นครราชสีมาและแพทย์เวรนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างนำชันสูตรพลิกศพตามกระบวนการต่อไป
จากการสอบถามนางแอ๊ป ลูกสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า แม่คบหากับน้องชายนายสมชาย คนขับรถกระบะคันก่อเหตุ แต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันทุกวัน โดยจะเดินทางไปๆมาๆ อยู่ตลอด จนกระทั่งมาทราบข่าวร้ายแม่ถูกน้องชายลุง ซึ่งเป็นแฟนใหม่ถอยเหยียบเสียชีวิต ซึ่งไม่ได้คำตอบจากลุงและน้องชายที่เป็นคนขับแต่อย่างใด กลับมีสีหน้านิ่งเฉย ยืนกอดอกไม่เอ่ยคำขอโทษแม้แต่คำเดียว อ้างไม่เห็นและยังพูดข้างหน้าไม่มีรอยชน ทำให้ตนรู้สึกสงสัยติดใจจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนให้ความจริงกระจ่าง
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ตายมาบ้านหลังนี้เป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุได้ออกมานั่งเล่นริมถนนหน้าบ้าน ในขณะเดียวกันได้มีรถกระบะเลี้ยวเข้ามาในซอยเพื่อจะจอดหน้าบ้าน ได้ถอยรถเหยียบจนเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนพยานแวดล้อมและแสวงหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาดำเนินการต่อไป